Juez ordena al Ejército entregar documentos ocultos del caso Ayotzinapa

Un juzgado mexicano ordenó al Ejército entregar documentos que serían ⁠relevantes para avanzar en las investigaciones del caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa a manos del crimen organizado y ⁠fuerzas de seguridad en 2014, ⁠en el sur del país.

El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México pidió a las Fuerzas Armadas entregar 853 folios con información generada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) el año en que ocurrieron los hechos en el estado Guerrero contra los estudiantes de una escuela del magisterio en Ayotzinapa.

"La sentencia precisa que la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada", informó este miércoles el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, conocido como Centro Pro, representante legal de las víctimas y sus familiares.

La resolución, además, establece que la información que debe entregar el Ejército, "no puede clasificarse como confidencial o secreta, en tanto existe un interés preponderante de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general, de conocer la verdad en el caso de Ayotzinapa", agregó ⁠el Centro Pro.

Familiares de los estudiantes desaparecidos, víctimas colaterales ⁠de la noche del 26 ⁠de septiembre, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha investigado el caso, ⁠han señalado al Ejército por haber ocultado información crucial para dar con el paradero de los restos de los jóvenes y avanzar en el caso.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no respondió de inmediato a solicitudes de Reuters sobre el fallo de juez, ocurrido el 19 de febrero.

Cuestionada este miércoles durante su conferencia de prensa diaria sobre el fallo del juez, la presidenta ⁠de México, Claudia Sheinbaum, dijo que "no tenía conocimiento", no obstante recalcó que a finales de marzo se reuniría con los padres.