Sarampión: La importancia de la vacunación ante el repunte de contagios

Los contagios de sarampión continúa con fuerza en 2026, activando alertas epidemiológicas en todo México tras registrarse un repunte significativo de casos que ya se extiende a las 32 entidades de la República.

Actualmente hay más de 11,646 casos confirmados en un año y de los cuales 5,194 casos ocurrieron tan solo en los dos primeros meses del 2026, dicha la situación exige una comprensión profunda sobre por qué la vacunación es la herramienta más poderosa para contener esta crisis.

La importancia de la vacunación

En entrevista para El Economista, Dr. Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec y especialista en metabolismo humano, explica que la vacunación no solo es la intervención más eficaz para interrumpir la cadena de transmisión, sino que es una responsabilidad colectiva esencial para proteger a los grupos más vulnerables.

Casos en MéxicoEspecial

El sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen. Se transmite por vía aérea, puede permanecer activo en espacios cerrados hasta por dos horas y, en personas no inmunizadas, la tasa de infección es extraordinariamente alta, 9 de cada 10 personas expuestas pueden contagiarse. Sin embargo, el verdadero impacto ocurre a nivel microscópico”, señala.

“Este virus desencadena una activación inflamatoria intensa y un fenómeno conocido como ´amnesia inmunológica´ una alteración transitoria de la memoria inmune que compromete la capacidad del organismo para responder a otros patógenos previamente conocidos”.

Asimismo, señala que la vacuna tiene una efectividad del 97% con dos dosis. Esto es vital dado que el sarampión no tiene un tratamiento específico y puede derivar en complicaciones graves y potencialmente mortales”.

Población más afectada

Aunque el virus puede afectar a personas de cualquier edad, los datos epidemiológicos de 2026 identifican grupos de riesgo críticos:

•Niños pequeños: El grupo de 1 a 4 años presenta el mayor número de casos.

•Adultos jóvenes: Se ha observado una incidencia notable en el grupo de 25 a 29 años que no han sido vacunados.

•Población rezagada: Personas con esquemas de vacunación incompletos o nulos son el principal factor de riesgo. Se estima que un tercio de la población nacional se encuentra en esta situación de vulnerabilidad.

¿Por qué crecieron significativamente los casos en 2026?

El especialista señala que el crecimiento exponencial de los contagios en 2026 se debe a una combinación de factores biológicos y sociales:

•Baja cobertura de vacunación: En años recientes, la tasa de cobertura descendió aproximadamente al 66%, dejando a una gran parte de la población sin inmunidad. A nivel global, en 2022 se registró el porcentaje más bajo de vacunación infantil desde 2008.

•Extrema contagiosidad: El sarampión es una de las enfermedades más infecciosas del mundo; una sola persona infectada puede contagiar a entre 12 y 18 personas no vacunadas. Su capacidad de contagio supera incluso a la del COVID-19 o la influenza.

•Persistencia del virus: El virus se transmite por vía aérea y puede permanecer suspendido y activo en el aire de espacios cerrados hasta por dos horas después de que una persona infectada haya abandonado el lugar. También puede sobrevivir en superficies como teclados o utensilios.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan revisar las cartillas de vacunación y aplicar los refuerzos necesarios, ya que la vacunación masiva es el único camino para cortar la transmisión y evitar que el sarampión siga cobrando vidas.

¿Qué pasa si no recuerdo si estoy vacunado contra el sarampión?

En caso de que siendo adulto no recuerdes si ya estás vacunado o extraviaste tu cartilla de vacunación, la Dra. Gloria Aguirre, infectóloga de TecSalud, aconseja aplicarte una vacuna de refuerzo.

Explica que la vacuna en México se empezó a aplicar en los años 70, entonces, antes de esto, como es una infección muy contagiosa, se asume que quienes nacieron antes, tienen inmunidad porque se infectaron por este virus.

Agrega que, si se quiere saber con certeza, lo recomendable es hacerse una prueba anticuerpos, o ante la duda, ponerse una dosis de la vacuna. “En resumen, si no saben si están vacunados o perdieron su cartilla, pues hay que vacunarse".