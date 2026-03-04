Sheinbaum mantiene coordinación con Sener y CFE para que alza del petróleo no impacte a las familias

Ante la escalada de tensiones en Medio Oriente y su efecto en los mercados energéticos internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este miércoles que su administración implementa medidas para evitar un incremento en el precio de la gasolina en México.

Durante su conferencia mañanera, la primera mandataria informó que mantiene coordinación con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que la volatilidad externa “no represente un incremento a la ciudadanía”.

Activarían subsidio al IEPS si sube el petróleo

Sheinbaum explicó que el Gobierno federal cuenta con un esquema diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que permite amortiguar aumentos en el precio internacional del crudo.

Detalló que, si el costo del petróleo rebasa cierto nivel, se aplicará un subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que implica una reducción temporal del gravamen para evitar que el alza se traslade de forma directa al consumidor.

“El objetivo es que no impacte en las familias mexicanas”, subrayó.

Producción nacional da margen de maniobra

La presidenta también recordó que una parte relevante de los derivados del petróleo que se consumen en el país se producen en territorio nacional, lo que brinda mayor margen de respuesta ante choques externos.

El mecanismo fiscal permite que el Gobierno absorba parte del incremento internacional mediante una disminución en la recaudación del IEPS. Cuando los precios se estabilizan, el estímulo se retira gradualmente.

Con ello, el Ejecutivo busca contener presiones inflacionarias y dar certidumbre en medio de la incertidumbre global.

¿Qué es el IEPS y cómo influye en el precio de la gasolina?

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es un gravamen que el Gobierno federal cobra por cada litro de gasolina y diésel que se vende en México. A diferencia del IVA, que es un porcentaje, el IEPS se fija como una cuota por litro, por lo que forma parte directa del precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

Cuando el precio internacional del petróleo sube o el peso se deprecia frente al dólar, el costo de importar o producir combustibles aumenta. En ese escenario, la Secretaría de Hacienda puede aplicar un “estímulo fiscal”, que consiste en reducir o incluso eliminar temporalmente el IEPS.

Esto significa que el Gobierno deja de recaudar una parte del impuesto para evitar que el incremento internacional se refleje de inmediato en el bolsillo de los ciudadanos.

El estímulo al IEPS funciona como un amortiguador: ayuda a contener alzas bruscas en la gasolina y, con ello, reduce presiones inflacionarias en otros productos y servicios. Sin embargo, cuando se aplica, también implica menores ingresos para las finanzas públicas.

Una vez que los precios internacionales se estabilizan o bajan, el estímulo se retira gradualmente y el impuesto vuelve a cobrarse en su totalidad.