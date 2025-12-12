Peregrinos visitan la Basílica para celebrar a la Virgen de Guadalupe

Miles de peregrinos de distintas partes del país se dieron cita este viernes 12 de diciembre, como cada año, en la Basílica de Guadalupe. Con arreglos de flores, danzas prehispánicas, a pie o de rodillas, los fieles acudieron a rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe.

Durante la madrugada del viernes, miles de voces se unieron para entonar las tradicionales "Mañanitas" en honor a la Virgen. Las misas y los cánticos se realizaron a lo largo del día, con una Basílica repleta y un atrio desbordado de familias, grupos de danzantes y peregrinaciones organizadas. Muchos fieles completaron su recorrido a pie, en bicicleta o de rodillas, cumpliendo mandas y agradeciendo favores.

Fieles acuden a la Basílica de Guadalupe.Eric Lugo

Para cuidar a toda esta gente, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el Operativo "Bienvenido Peregrino 2025". Miles de policías y personal de auxilio, según detalló la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), estuvieron trabajando día y noche. La mayoría de las atenciones médicas que se dieron fueron por cansancio, sed o pequeños golpes, demostrando que, a pesar de la inmensa cantidad de gente, hubo buen control.

Uno de los problemas a los que se enfrenta la CDMX cada año, es la cantidad de basura que dejan los peregrinos en el camino. Las autoridades de la alcaldía indicaron que se ha levantado cerca de 980 toneladas de basura de los alrededores de la Basílica. Además, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) coordinó los cierres de calles para ayudar a que los miles de autobuses y carros pudieran llegar y salir sin problemas.

Las autoridades señalan que se prevé que la llegada de peregrinos continúe hasta el domingo 14. Por ello, el Operativo Basílica 2025 se mantendrá activo, con el objetivo de seguir ofreciendo atención y seguridad a los fieles que extienden su visita.

Aunque al momento de la nota no se han dado cifras oficiales, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, dijo que este año se esperaba superar los 13 millones de visitantes del año pasado.