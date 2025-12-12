Sheinbaum tiene llamada con el Papa León XIV para invitarlo a México: "Envía bendiciones y saludos en el "Día de la Virgen de Guadalupe"

La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo la mañana de este viernes una llamada telefónica con el papa León XIV para invitarlo a visitar México.

“En esta fecha tan especial para el pueblo de México -Día de la Virgen de Guadalupe-, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país”, informó la primera mandataria en sus redes sociales.

“Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe", dijo la presidenta de México.

En la misma publicación, destacó que ambos coincidieron en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos.

La presidenta estuvo acompañada en la llamada telefónica por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, y actual encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La titular de la Segob dijo por su parte que, "esta llamada llega como un recordatorio profundo de fe, alegría y esperanza. El pueblo de México sería muy feliz con la visita del Papa".

Sheinbaum no asistió a la misa de inauguración del pontificado del papa León XIV, el pasado 18 de mayo en la Ciudad del Vaticano, y envió a la secretaria de Gobernación como representante de México. En su momento destacó la buena relación entre su administración y la Iglesia Católica, y subrayó los esfuerzos conjuntos en programas sociales, como el desarme voluntario llevado a cabo en atrios de templos religiosos.

La religión predominante en México es la católica, casi el 78% de la población declara pertenecer a esta religión, de acuerdo con las cifras más recientes disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La última vez que un papa visitó México fue en 2016, cuando el papa Francisco realizó una gira por cinco estados del país. Antes, el papa Benedicto XVI visitó México en 2012 y el papa Juan Pablo II realizó cinco viajes al país.

INFORMACIÓN EN PROCESO…