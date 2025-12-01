Sheinbaum celebra la reaparición pública de AMLO: "Lo veo muy bien, tranquilo y contento"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la reaparición pública del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, quien difundió un mensaje en video y presentó su nuevo libro Grandeza, dedicado a la herencia cultural de México.

Sheinbaum Pardo recordó que el propio López Obrador había anticipado que retomaría actividad pública a principios de diciembre y destacó que el libro ya se encuentra disponible en librerías. Según explicó, la obra aborda la herencia de las grandes civilizaciones que habitaron el territorio mexicano y el valor que su legado cultural representa para la identidad nacional.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la primera mandataria aseguró que vio al expresidente “muy bien, tranquilo y contento”, y subrayó que su presencia sigue siendo una referencia importante para el movimiento que encabeza la llamada Cuarta Transformación.

Respecto a las condiciones bajo las cuales AMLO dijo que regresaría a la vida pública —un atentado contra la democracia, un golpe de Estado o una violación a la soberanía—, la titular del Ejecutivo federal enfatizó que ninguna de esas circunstancias está presente.

“Afortunadamente no estamos en ninguna de las tres circunstancias que planteó. El pueblo de México está con el proyecto; lo vemos todos los días, lo dicen las encuestas”, sostuvo.

Por otro lado, la presidenta invitó a la ciudadanía a asistir el próximo sábado 6 de diciembre al Zócalo capitalino, donde se celebrarán siete años de la llamada cuarta transformación

“Será un buen momento para mostrar la alegría del pueblo… Es un momento ejemplar en la historia de México”, detalló desde Palacio Nacional.

El pasado domingo, 30 de noviembre, mediante un video en redes sociales, el expresidente de la República r insistió en que seguirá “retirado, jubilado”, y dijo que únicamente volvería a las calles si se vulnerara la democracia, si existiera una amenaza de golpe de Estado o si fuera necesario “defender la soberanía de México”.

López Obrador pidió cerrar filas en torno a Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor Presidenta del mundo”, destacando su lealtad a los principios de la Cuarta Transformación. “Tenemos esa enorme dicha”, afirmó.

También, aprovechó para defender los resultados de su administración y el proyecto de la Cuarta Transformación. Aseguró que durante su sexenio salieron de la pobreza 13.4 millones de personas, pese al impacto económico de la pandemia. Destacó que la pobreza pasó del 42% al 29% y que los ingresos de los sectores más pobres crecieron 35%, por encima del aumento registrado entre clases medias (20%) y personas de mayores ingresos (4%).