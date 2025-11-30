AMLO reaparece; da a conocer motivos que lo sacarían del retiro

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente este fin de semana mediante un video difundido en sus redes sociales, luego de mantenerse alejado de los actos públicos desde que entregó la Banda Presidencial a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre de 2024. En el mensaje, presentó su nuevo libro, "Grandeza", reflexionó sobre su retiro de la política y describió su vida cotidiana en su rancho La Chingada, en Palenque, Chiapas.

López Obrador insistió en que seguirá “retirado, jubilado”, y dijo que únicamente volvería a las calles si se vulnerara la democracia, si existiera una amenaza de golpe de Estado o si fuera necesario “defender la soberanía de México”.

El exmandatario pidió cerrar filas en torno a Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor Presidenta del mundo”, destacando su lealtad a los principios de la Cuarta Transformación. “Tenemos esa enorme dicha”, afirmó.

Desde la propiedad, la cual señaló de una amplitud aproximada de 13,000 metros cuadrados que heredó de sus padres, López Obrador afirmó que su retiro es definitivo y no una simulación. “Estoy jubilado, imagínense ustedes, después de 50 años de lucha ininterrumpida… lo difícil que pudo ser decir: ‘se acabó’”, expresó al recordar que inició su trayectoria en 1976 al apoyar a pueblos indígenas y que en 1979 incluso fue acusado de “comunista” por el entonces policía Miguel Nazar Haro.

También, el exmandatario también aprovechó para defender los resultados de su administración y el proyecto de la Cuarta Transformación. Aseguró que durante su sexenio salieron de la pobreza 13.4 millones de personas, pese al impacto económico de la pandemia. Destacó que la pobreza pasó del 42% al 29% y que los ingresos de los sectores más pobres crecieron 35%, por encima del aumento registrado entre clases medias (20%) y personas de mayores ingresos (4%).

“¿Cómo no voy a estar contento? Yo siempre he sostenido que la felicidad se obtiene cuando uno lucha por la felicidad del prójimo”, afirmó al agradecer a quienes participaron en su movimiento y reiteró que su prioridad siempre fue “primero los pobres”.

En el video, AMLO detalló su rutina diaria en el rancho: caminar entre los árboles —cinco kilómetros cada mañana—, desayunar y realizar actividades cotidianas con el apoyo de una trabajadora doméstica, mientras su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, permanece principalmente en la Ciudad de México. Dijo que sus visitas a la capital han sido pocas y “muy discretas” para evitar escándalos.

Reacción de Sheinbaum

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, durante una visita a Cuernavaca, Morelos, para encabezar la reapertura del Hospital General del ISSSTE Carlos Calero Elordoy.

“Me dio mucho gusto, queremos mucho al presidente López Obrador, mucho, y su libro va a ser muy importante para el país; habla de la grandeza cultural de México y de los pueblos originarios”, dijo la mandataria mexicana a medios de comunicación.

También, afirmó que la población mexicana mantiene un cariño profundo por el líder fundador de la Cuarta Transformación.