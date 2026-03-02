Impuesto de 1% a envíos en efectivo ya motivó cambio en preferencias para mandar remesas

Durante enero se presentó una caída en el uso de tiendas físicas para enviar dinero de Estados Unidos a México, de acuerdo con los resultados de una encuesta aplicada por la plataforma de envíos Zapp.

La preferencia por este canal de envíos físicos cayó a 8% en diciembre y volvió a bajar en enero a 5% de los entrevistados en aquél país.

Entre julio y noviembre del año pasado, el promedio de los envíos de remesas estaba en 16.8 por ciento.

De acuerdo con el CEO de Zapp, José Luis Orozco, esta caída en las preferencias de envío puede estar vinculada a la intención del usuario de evitar el costo adicional que implica el impuesto de 1% a las transferencias de remesas en efectivo.

Añadió que el descenso del uso de tiendas físicas sugiere que una parte importante de los migrantes mexicanos está adaptando rápidamente sus hábitos financieros para evitar el impuesto.

Si la tendencia se mantiene, el impacto de 1% podría ser bastante limitado tal y como adelantaban diversos estudios hace unos meses.

Acerca del impacto del impuesto el responsable del Foro de Remesas en el Cemla, Jesús González Cervantes, explicó que seguramente ya se hizo el primer pago del impuesto, mismo que se entregaría al gobierno de Estados Unidos con periodicidad trimestral.

El impuesto a las remesas no provoca ninguna desviación a mecanismos no financieros sino todo lo contrario. Si la remesa se envía pagando con tarjeta o con otro mecanismo financiero, no paga impuesto.

Desde mediados del 2025, Zapp, reportó el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos como un factor que está impactando negativamente al envío de remesas hacia México.