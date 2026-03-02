Nuevo empleo formal retomó impulso en febrero

Sin considerar los puestos de trabajo subordinados a las plataformas digitales de transporte, en febrero se crearon 157,882 empleos formales en México, informó este lunes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La cifra es 32.3% superior a la observada a en febrero del 2025, por lo que representa un reimpulso, luego de que en enero el nuevo empleo registrado ante el IMSS cayó 18.8% a 59,417 puestos de trabajo (también sin considerar los empleos en plataformas).

El anuncio lo dio Zoe Robledo, director general del IMSS, durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ahí aclaró que la cifra definitiva de generación empleo (ya incluyendo el registro de los empleos en plataformas) se dará a conocer el próximo lunes 9 de marzo.

“Este es el empleo tradicional, el que se registra en el IMSS, sin considerar lo que se está procesando en plataformas, que se dará a conocer el próximo lunes 9 de marzo; es decir, todavía la cifra puede modificarse, seguramente al alza. Entonces lo dejamos como preliminar”, dijo.

Resultado bimestral

Con la cifra correspondiente a febrero, durante el primer bimestre del año las altas laborales ante el IMSS sumaron 217,299, cifra 12.9% superior a la registrada en el mismo lapso del 2024.

Sin embargo, de momento estas nuevas contrataciones todavía no compensan las bajas laborales estacionales de diciembre, que sumaron 363,008.

En los últimos 12 meses se registra así la creación de 96,923 puestos de trabajo formales, lo que significa que en febrero el número total de trabajadores registrados ante el IMSS creció 0.4%, una leve mejora frente a la expansión de 0.4% de enero, pero muy lejos del último pico, observado en mayo del 2023 (+4.1% anual).

En contrapunto, Zoé Robledo señaló que la calidad del empleo “mostró avances significativos”, ya que el salario base de cotización de las personas registradas ante el IMSS se ubicó en 665.6 pesos diarios, un aumentó en 46 pesos en 12 meses (7.4% más).

En cuanto a la composición del empleo, el director general del IMSS destacó que del total de puestos de trabajo registrados el 87.4 por ciento son permanentes, es decir, se contabilizaron 19 millones 696,739 empleos permanentes.