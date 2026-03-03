Al gobierno federal se le complica cumplir sus metas de inversión

Empezó mal el año para el gobierno federal en términos de inversión. Es lo que se desprende de la información sobre el ejercicio del gasto público correspondiente a enero de este año que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer ayer. En el primer mes de 2026, el sector público de nuestro país solo pudo ejercer 41,413 millones de pesos en inversión física, monto que representa una caída de 30.3% en comparación con lo que se destinó a inversión en enero del 2025. Para acentuar la gravedad del número, no debemos pasar por alto que 2025 fue un mal año para el gasto en inversión que, en el total anual, representó una baja de 28.4% respecto a lo que se había invertido en 2024.

El dato no es menor, es el segundo peor mes por lo que hace al gasto en inversión en los últimos 15 años. También es el segundo peor mes en este rubro desde que la 4T gobierna este país. Lo paradójico es que ello ocurre a semanas de que el gobierno de la presidenta Sheinbaum presentó, por conducto del secretario de Hacienda, el “Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar”, con el que se pretende lograr que el sector privado se anime a proveer financiamiento para proyectos que serán controlados por el sector público por un monto que Hacienda estimó en 722,000 millones de pesos adicionales a lo contemplado como gasto en inversión en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

De acuerdo con el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, lo programado para este año en el rubro de inversión física representa un incremento de casi 10% en términos reales frente a lo presupuestado el año pasado, pero 24.1% por arriba de lo que realmente se ejerció. Sin embargo, en el primer mes del año, lejos de crecer, se observó una caída dramática frente a enero de 2025. Así que el gobierno de la presidenta Sheinbaum manda una mala señal que puede afectar de manera importante la credibilidad de sus anuncios de políticas para fomentar la inversión en México.

No cuento con la información sobre lo que se preveía gastar en enero en inversión física, pero no tengo duda que el anémico dato que se dio a conocer ayer está lejos de lo que estaba programado en la calendarización del ejercicio del gasto. Observando la forma en que se destinó a inversión por mes entre 2023 y 2025, por tomar un periodo de tres años, no resulta exagerado decir que, se hubiera esperado que en enero de 2026 el monto a ejercer en el renglón de inversión física se ubicaría en un rango entre 60 y 70,000 millones de pesos. Por ello, los 41,413 millones de pesos realmente ejercidos no son para presumir.

Así que estamos frente a un primer dato que nos hace dudar de los planes del gobierno en materia de inversión. Si el gobierno no logra sus propias metas, difícilmente contribuirá a la meta del Plan México que prevé que la inversión total, pública y privada, represente en 2026 el 25% del PIB. Y en la medida que no se logre incrementar la proporción que representa la inversión con relación al tamaño de la economía, es poco probable que el PIB pueda crecer a las tasas que tanto prometen desde el gobierno. Porque ya sabemos que nuestro país tiene un problema de crecimiento económico que se explica por diversos factores, pero uno de ellos es la falta de dinamismo en materia de inversión.

