“En más financiamiento a mipymes, vamos mejor que lo proyectado”: Bx+

A 10 meses de que la banca comercial y el Gobierno Federal firmaron un acuerdo –en el marco de la 88 Convención Bancaria– en el que se comprometió un crecimiento del crédito formal a las micro, pequeñas y medianas empresas del país (mipymes), como parte del Plan México, hay avances en la materia.

Lo anterior lo aseguró Tomás Ehrenberg, director general de Ve por Más (Bx+), entidad especializada en la atención de medianas empresas, quien dijo que el sector está muy activo en este tema.

En entrevista con El Economista, destacó que incluso van ligeramente mejor a lo establecido en el plan.

El Plan México considera que hacia el 2030, al menos 30% de las mipymes cuente con financiamiento formal de la banca. Cifras recientes de la Asociación de Bancos de México (ABM), refieren que de mayo del 2025 a finales de ese mismo año, la proporción pasó de 24.0 a 26.5 por ciento.

“Las pymes son el principal empleador del país, y creo que es fundamental, dentro del Plan México, todo lo que hagamos alrededor de las pymes”, subrayó.

Agregó que para ello se está trabajando muy de la mano con la banca de desarrollo.

Informalidad, el principal reto

No obstante, el director general de Bx+ resaltó que el principal reto sigue siendo la informalidad en la economía que hay alrededor de las mipymes.

“Tenemos que lograr que las empresas pequeñas valoren más la formalidad y con ello el acceso al crédito, a operar en la informalidad y no tener acceso al crédito”, puntualizó.

Muchos elementos detrás

El banquero expuso que alrededor de este tema de un mayor financiamiento para las mipymes, hay muchos otros elementos en los que se está trabajando.

“La propia digitalización, el esfuerzo en disminuir el uso del efectivo y tratar de migrar hacia pagos digitales. Es parte de lo que estamos buscando que se logre, y estamos trabajando muy bien dentro del marco del Plan México con las autoridades”, enfatizó.

En este sentido, estimó que en la próxima convención bancaria a realizarse en dos semanas, el sector dará buenas cuentas en este tema.

“Vamos a poder reportar buenos números y con mucho optimismo en esta convención”, subrayó.

Ávidos de acompañar proyectos de inversión

Tomás Ehrenberg comentó, por otra parte, que aunque en el 2025 el crecimiento económico fue de 0.5%, para el 2026 la expectativa del grupo financiero es que sea de 1.5%, es decir, tres veces más.

Y es que destacó los esfuerzos que está realizando el Gobierno Federal, como es el caso del Plan México, y lo relacionado con el plan de inversión en infraestructura (tanto pública como privada) que comprende más de 5.6 billones de pesos hacia el 2030.

“Estamos ávidos de acompañar en esa inversión, y ojalá se concrete”, expresó.

Espera buenos resultados para el negocio en el 2026

De acuerdo con su director general en el 2025, Bx+, registró crecimientos al doble del mercado en los segmentos que atiende, principalmente empresas de tamaño mediano e hipotecas.

Dijo que si por un lado fueron desafortunados los episodios que atravesaron dos bancos y una casa de bolsa en el 2025, tras haber sido señalados por presunto lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y que los llevó a la caída de sus negocios, por otro, le benefició a Bx+, dado que ganaron terreno en mercados como el fiduciario, lo que impulsó su crecimiento el año pasado.

Mencionó que dicho episodio dejó lecciones en el sector bancario, como el reforzar aún más los controles en materia de prevención de lavado de dinero, por ejemplo, no sólo conociendo bien a sus clientes, sino a los clientes de sus clientes.

Para el 2026, el grupo financiero espera volver a tener un crecimiento por arriba del mercado.

