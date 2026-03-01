Bolsas mexicanas cierran febrero con ganancias

Las bolsas mexicanas registraron en febrero su mayor ganancia desde septiembre del año pasado. El alza estuvo impulsada por una percepción positiva de los inversionistas extranjeros, un buen desempeño en el sector minero y telecomunicaciones, reportes corporativos favorables y la estabilidad del peso mexicano.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.02% a 71,405.77 puntos el viernes. El índice FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.08% al nivel de 1,415.73 puntos.

En su comparación mensual, el índice S&P/BMV IPC registró un avance de 5.63% y el FTSE-BIVA una ganancia de 5.60%, ambos obtuvieron su cuarto mes consecutivo en terreno positivo y su mejor rendimiento desde septiembre del año pasado, cuando la BMV creció 7.17% y BIVA 7.03 por ciento.

En lo que va del año, los referenciales acumulan una mejora de 11.03% para el S&P/BMV IPC y de 11.25% para el FTSE-BIVA.

Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants, aseguró que “el desempeño mensual positivo de la bolsas sigue manteniendo al país bajo una buena mirada en inversión externa, valorizaciones todavía atractivas frente a pares desarrollados y fortaleza en sectores ligados a metales y telecomunicaciones que podría seguir dando soporte en el corto plazo”.

Sin embargo, advirtió que esto no elimina los riesgos latentes, “ya que la sensibilidad de México al ciclo estadounidense particularmente ante posibles ajustes arancelarios o desaceleración industrial, mantiene un componente de vulnerabilidad”.

Añadió que el sesgo para las próximas sesiones dependerá de la evolución económica y del frente comercial en Estados Unidos, sumado al tono y la estabilidad en tasas, si el entorno externo se estabiliza, “las bolsas podrían consolidar niveles actuales con potencial de extensión moderada, pero un repunte en rendimientos o escalada arancelaria podría activar toma de utilidades tras el fuerte avance mensual”.

América Móvil y Vesta las que más ganaron

En el acumulado mensual, el liderazgo sectorial fue claro hacia minería, materiales y consumo. Las más sobresalientes fueron las acciones de América Móvil, el gigante de las telecomunicaciones propiedad de Carlos Slim, con un alza de 24.31%, seguido por la empresas de bienes raíces industriales más importantes de México, Vesta, al escalar 17.38% en febrero.

En el tercer puesto, Alsea, operadora de restaurantes, con una mejoría de 13.83% y Grupo Carso, uno de los conglomerados más importantes, con 13.43 por ciento.

Grupo Chedraui, empresa minorista, con un descenso de 7.94% y el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), administradora de 12 aeropuertos bajó 6.43 por ciento.