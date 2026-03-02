La IA ya es estándar en fintech: 45% la integra en procesos críticos

El uso de Inteligencia Artificial (IA) se ha consolidado como un componente estructural del sector fintech.

De acuerdo con el “Finnovista Fintech Radar 2026”, la adopción de la herramienta está presente en 77% de las tecnológicas, frente a 60% registrado en el 2025.

Más allá del crecimiento en penetración, el cambio se refleja en la profundidad de uso, datos del estudio indican que 45% de las fintech integra IA en procesos críticos del negocio y en el desarrollo de productos, mientras que 27% opera bajo un modelo denominado “AI-First”, en el que esta tecnología define la arquitectura del negocio y la propuesta de valor.

De acuerdo con el estudio, la incorporación de especialistas en Inteligencia Artificial se ha vuelto estratégica para la rentabilidad, el incremento de equipos con tres a 10 expertos muestra un crecimiento de 3.3%, correspondiente a una fase de consolidación de procesos y capacidades internas.

En este escenario, las fintech mencionan que la rentabilidad puede escalar hasta 56.8%, lo que confirma que la inversión en capital humano especializado es un habilitador de margen y no solo un costo operativo.

En términos económicos, la implementación de IA ha generado una reducción de 44.5% en costos operativos y de 49.6% en tiempos de atención y una disminución de 54.9% en fraude. Estos ajustes mejoran la eficiencia interna y fortalecen los controles de riesgo.

El Costo de Adquisición de Clientes (CAC), es decir, el monto promedio que una empresa invierte en marketing, publicidad, fuerza comercial y promociones para captar a un nuevo usuario, registra un aumento de 40%, reflejo de un entorno más competitivo y de estrategias comerciales más sofisticadas. Los ingresos reportan un crecimiento de 34.2%, lo que indica que la eficiencia operativa compensa el mayor esfuerzo de captación.

En ciberseguridad, el sector avanza hacia un esquema de defensa basado en inteligencia predictiva.

En el segmento de fintech especializada en pagos y remesas, 45.2% utiliza IA para monitoreo de fraude, por encima de herramientas tradicionales como la biometría. Además, 30% de las compañías que no emplean IA en su modelo general sí la implementa específicamente en protocolos de seguridad.