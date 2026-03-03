Paro gasero en Qatar presionará precios en México: experto

El cese de la producción de gas natural licuado de Qatar por la escalada de los ataques iraníes en la región puede elevar hasta en 30% el precio del hidrocarburo si se considera tanto su carencia como mayores costos logísticos para su transporte en México, que es netamente importador del producto y prácticamente está a disposición de las dinámicas de Estados Unidos respecto a este insumo.

Así lo consideró Víctor Hugo Juárez Cuevas, director general de la consultora Edge Innovation, quien cree que será indispensable el apoyo gubernamental con algún tipo de apoyo o subsidio para amortiguar la posible alza de precios y que no falte el gas porque ello podría provocar apagones por el uso intensivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o paros en industrias estratégicas como la minería o la automotriz.

“La pregunta entonces no será si el gobierno tomará acciones, que ya afirmó que ha tomado precauciones y tiene bajo control el tema, la duda es de dónde saldrá el recurso y qué dependencia absorberá el desembolso”, planteó el experto a El Economista, “para este tipo de imprevistos no existen partidas específicas y aunque hay coberturas para otros combustibles, hemos visto que en el caso del gas no hay tanta protección, como se vio con las heladas en Texas que provocaron un serio problema de disponibilidad hace dos años”.

Este lunes, Qatar detuvo la producción de gas natural licuado tras interceptar drones iraníes en Ras Laffan, un centro exportador. La situación que suma ataques en instalaciones petroleras de Arabia Saudita provocó una significativa reducción del tránsito en el estrecho de Hormuz, que maneja aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo.

Los mayores efectos de reducción en la disponibilidad global de gas se verán en Europa, donde ya se han reducido los envíos principalmente desde Turquía, consideró Juárez Cuevas.

Y en este contexto, Estados Unidos que es un país con excedentes de gas priorizará el consumo local para su industria y el consumo en los hogares, y con el incremento global de precios por la creciente demanda, buscará exportar por buque su gas natural licuado, dejando su exportación por ducto -a la que accede México- como secundaria en orden de jerarquía.

México importa 70% del consumo nacional de gas natural, que son más de 7,500 millones de pies cúbicos diarios y de estas compras el 90% se realizan a través de sistemas que vienen de cuencas estadounidenses, con una cotización de 3.81 dólares por millón de pie cúbico esta semana.

“Estados Unidos está en una buena situación y la va a aprovechar porque también tiene alta dependencia del gas no nada más como un commodity sino como precursor de producción secundaria de bienes industriales”, comentó Víctor Hugo Juárez Cuevas.

