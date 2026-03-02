¿Hay oportunidades para México?

Puede llevarnos meses revisar las razones y las implicaciones. Pero ¿qué hay de las oportunidades que abren para los mexicanos los cambios que trajo este 2026 en la política global?

Nuevas reglas están en gestación y pueden tomar la página que quieran en este manual: Palestina, Venezuela, Cuba, Irán.

La agenda de las potencias movió todas las fichas y los habitantes de esos países, así como sus vecinos, parecen llevar la peor parte. La sociedad sufre el temor y las pérdidas.

El ámbito económico no puede excluirse. ¿Qué busca el presidente de Estados Unidos? ¿Qué están dejando de hacer los mexicanos en este contexto?

La primera pregunta es imposible de responder, incluso para quien dirige, digamos, el principal banco de Estados Unidos. Jamie Dimon, presidente de JP Morgan, reconoció este lunes tácitamente su ignorancia sobre las repercusiones finales de tantos acontecimientos; por eso llamó a la mesura.

Entrevistado por Bloomberg después de los ataques a Irán del fin de semana, Dimon dijo que las acciones de empresas y los precios actuales de otros activos son altos y que existe una sensación de euforia y complacencia en el mercado ante los posibles riesgos.

Comunicó que la probabilidad de un giro económico negativo es mayor que la que actualmente calcula el mercado.

En efecto. Eso dicta la sensatez, pero hace tiempo que el mundo ha perdido de vista esa cualidad.

Lo innegable es que su país ha cambiado de manera definitiva la historia de Venezuela e Irán.

Tal circunstancia le permite ajustar, según sus intereses, la agenda de eventos en la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo y en Irán, que posee la tercera mayor. Donald Trump, además, gobierna el país con la mayor producción de crudo.

Si llegan a alinear o controlar los recursos de Venezuela e Irán, Estados Unidos tendría influencia efectiva sobre más de un tercio del petróleo comprobado del mundo, creando un enorme “escudo energético” ante decisiones de los países que considera sus competidores.

¿Escudo ante qué? Ante el enorme peso relativo de China en materiales indispensables para crear la tecnología que hoy compran personas y empresas, además de dispositivos energéticos como las baterías.

Los informes de mercado actuales confirman el dominio absoluto de China sobre los materiales del futuro: representa 71 por ciento de la producción mundial de tierras raras y 48 por ciento de las reservas.

El cuello de botella es aún más crítico: el procesamiento. China controla 90 por ciento de la capacidad mundial de refinación de tierras raras.

Controlar el eje Estados Unidos-Venezuela-Irán es una manera de mantener influencia en el mercado global de energía mientras su cadena de suministro tecnológico permanece expuesta a la refinación china.

Es ahí donde se abre una oportunidad económica para México.

Inversionistas mexicanos podrían considerar involucrarse, más que en la extracción de energía, en la infraestructura de la transición.

México se encuentra en una posición que le permitiría capitalizar esta asimetría entre naciones: modernizar complejos petroquímicos y plantas de fertilizantes.

Con acceso a crudo pesado venezolano y gas natural de EE. UU., México puede convertirse en centro de refinación secundaria que alimente a la industria automotriz y aeroespacial del T-MEC —ojo, de insumos plásticos, no de gasolina—.

Un hub de procesamiento de tierras raras y litio en el norte de México, en Sonora o Chihuahua, cobraría especial relevancia.

Estados Unidos acaba de promulgar un “Plan de Acción sobre Minerales Críticos” con México (febrero de 2026) para incentivar la refinación fuera de China. Invertir en la separación de óxidos de neodimio y disprosio es más rentable y estratégicamente seguro que la minería en bruto.

La nueva economía de la inteligencia artificial no está solo en lo digital. El nuevo mundo abre puertas imprevistas.