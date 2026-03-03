Churrería El Moro impulsará expansión en EU este 2026

Luego de inaugurar su segunda unidad en Los Ángeles, California, Churrería El Moro prepara cuatro aperturas más en California, como parte de su estrategia para continuar con su expansión en Estados Unidos. Actualmente opera dos sucursales en el sur de California, en alianza con González Northgate Market, una empresa representativa de la comunidad latina en dicha ciudad.

La siguiente apertura está prevista para el próximo mes de junio, mientras que otra unidad se proyecta abrir para el último trimestre de 2026.

En entrevista, el CEO de El Moro en Estados Unidos, Santiago Iriarte, explicó que el crecimiento en el mercado estadounidense seguirá en el 2027, y ya alista su primera apertura para el primer trimestre.

El plan es llegar a otros estados, como Arizona o Texas, una vez consolidadas las operaciones en California. “En 2027 queremos seguir creciendo”, acotó. Recordó que la primera parada fue en Orange County, en Costa Mesa, en 2023, y al notar que la marca fue muy bien recibida, empezaron a planear la expansión hacia Los Ángeles.

“Ha sido muy grata la sorpresa por el recibimiento que hemos tenido. Con la segunda apertura apostamos al barrio latino Echo Park —en el área central de Los Ángeles, California— por su historia, pero ha sido impresionante la cantidad de personas de diferentes raíces -asiáticas, americanas y latinas- que nos han visitado”, expresó Iriarte.

En Estados Unidos, si bien compiten por el consumo impulsivo con cadenas locales de donas y heladerías, aseguró que no existe un jugador dominante en el negocio de las churrerías, por lo que consideran que cuentan con una posición ventajosa dentro de su segmento.

Aunque puntualizó que sus competidores más cercanos serían Dunkin', un retail de cafeterías y donas, así como Sidecar Doughnuts & Coffee, una cadena de donas artesanales.

“Mientras muchas empresas en México están pensando en qué marcas extranjeras traer, nosotros lo que queremos es exportar lo mexicano”.

Churrería El Moro llevó el mismo modelo de negocio de México a Estados Unidos, confiando en que su menú de churros, chocolate, malteadas y tortas alcance el mismo éxito.

El directivo explicó que decidieron expandirse al mercado estadounidense después de darse cuenta de que los visitantes extranjeros se enamoraban de la gastronomía, la cultura y la historia de la Ciudad de México.

El CEO de El Moro en Estados Unidos explicó que entre sus planes en México está expandirse fuera de la Ciudad de México, hacia destinos icónicos y turísticos como Oaxaca, San Miguel de Allende, Puebla o Querétaro. Actualmente, cuenta con 20 sucursales ubicadas en la Ciudad de México.