SEP ordena el cierre de todas las escuelas militarizadas en México tras la muerte de Dafne Zapata

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, instruyó a las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México a garantizar que a partir del inicio del ciclo escolar 2026-2027, el próximo 31 de agosto, ninguna institución preste servicios de enseñanza bajo denominaciones o modalidades de carácter militar.

"El próximo 31 de agosto de 2026, deberá garantizarse que ninguna institución preste servicios educativos bajo la denominación o modalidad 'Militarizada', 'Militar', 'Castrense' o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar", indicó el secretario en un comunicado.

Esta medida llega tras la muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años fallecida el pasado 16 de julio durante un campamento de verano en una escuela con este modelo en Tamaulipas, un caso que motivó una revisión exhaustiva de estos planteles por parte del gobierno federal.

El secretario sentenció que no puede haber una verdadera transformación educativa si se permiten expresiones de violencia. "La Nueva Escuela Mexicana impulsa una educación humanista que promueve el diálogo como vía para resolver las diferencias, fortalece la cultura de paz y protege, por encima de todo, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes”, resaltó.

Ante esta medida, el titular de la SEP solicitó a las secretarías de educación estatales revisar minuciosamente las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios otorgados en sus entidades, y en los casos donde se detecten planteles que operen bajo estas denominaciones, se proceda a la suspensión de sus actividades y se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para lograr su clausura definitiva.

A su vez, Delgado Carrillo instruyó a las autoridades educativas locales a ordenar la entrega inmediata de la documentación escolar a los estudiantes que pudieran verse afectados con esta medida, lo que incluye certificados totales o parciales de estudios para garantizar la continuidad de su trayectoria y facilitar su incorporación a otras alternativas educativas.

Por otra parte, estableció que este tipo de planteles deberán reintegrar de manera inmediata los pagos efectuados por servicios educativos pendientes de devengar, tales como reinscripciones, útiles, uniformes u otros conceptos.

Mario Delgado recalcó que la prestación de servicios educativos con características militares resulta incompatible con los fines y principios del Sistema Educativo Nacional, debido a que la educación de este tipo se circunscribe estrictamente a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, siendo impartida de manera exclusiva por la Secretaría de la Defensa Nacional.