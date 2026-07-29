Francia expulsa a periodista rusa

París. Francia ordenó la expulsión de la comentarista rusa de televisión Xenia Fedorova, a quien las autoridades consideran una "propagandista" próxima al presidente ruso, Vladimir Putin, indicó el miércoles el Ministerio del Interior.

Fedorova, de 45 años, es la exdirectora de la rama francesa del canal estatal ruso RT, prohibido en Francia tras la invasión rusa de Ucrania. Aunque RT France cerró en 2023, la mujer no desapareció de la escena pública.

Fedorova se convirtió en comentarista en los medios del conservador Vincent Bolloré, la televisión CNews, la radio Europe 1 y el dominical Le Journal du Dimanche, en los que difunde la retórica del Kremlin sobre Ucrania y los países occidentales.

La decisión de expulsarla llega a menos de un año de la próxima elección presidencial. La líder de extrema derecha Marine Le Pen lidera los sondeos.

Según la orden de expulsión, revelada por el diario Libération, su presencia en Francia constituye "una amenaza particularmente grave y actual para el orden público".

“Al desplegar sus narrativas, la comentarista se erige en un relevo de las campañas de desinformación dirigidas por las autoridades rusas con el objetivo de desestabilizar el orden público en Francia”, subraya la orden, citada por Libération.

“Fedorova contribuye a la difusión de un discurso de desinformación y desestabilización, destinado a manipular y socavar la confianza de los ciudadanos europeos y en particular de los ciudadanos franceses en sus instituciones”, agrega.

A finales de mayo Macron y su gobierno la llamaron “propagandista” del Kremlin, mientras que los dirigentes de la galaxia mediática de Bolloré apelaron al pluralismo de opiniones. Sus empleadores, Canal + y Lagardère, denunciaron ayer un atentado a la “libertad de expresión”.

Roces diplomáticos

Estados Unidos está barajando la posibilidad de retrasar, o incluso bloquear, el nombramiento del candidato elegido por el presidente Emmanuel Macron para el cargo de embajador de Francia en Washington, tras las críticas públicas de París al historial de derechos humanos del país, dijeron cuatro fuentes.

Aunque las fuentes indicaron que aún no se ha tomado ninguna decisión, dos señalaron que las críticas de Francia, expresadas en una publicación en redes sociales por la misión francesa ante Naciones Unidas en Ginebra, habían generado enfado entre algunos funcionarios en Washington. Otras dos fuentes afirmaron que los responsables esperaban rebajar las tensiones con Francia.

“Estados Unidos está muy decepcionado por la retórica irresponsable e irrespetuosa de los franceses”, declaró un funcionario del Departamento de Estado. “Estamos respondiendo adecuadamente a sus comentarios”.

Macron ha presentado la documentación para que Aurélien Lechevallier, actual jefe de gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, se convierta en el embajador de Francia en Washington.