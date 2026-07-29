Lectura 2:00 min
Encuesta: Mexicanos confían más en China que en EU
El Centro Pew detalla que el cambio de percepción se debe en gran medida a la baja confianza que generan las políticas de Donald Trump en comparación con el liderazgo de Xi Jinping.
Por primera vez en casi dos décadas de registros del Centro de Investigación Pew, los ciudadanos de Canadá y México tienen una opinión más favorable de China que de su vecino y socio comercial tradicional, Estados Unidos.
En su encuesta global de la primavera del 2026, detalla que el cambio de percepción se debe en gran medida a la baja confianza que generan las políticas de Donald Trump en comparación con el liderazgo de Xi Jinping.
Los canadienses tienen una opinión favorable de 44% sobre China frente a 33% de Estados Unidos.
En México, la opinión favorable de China es de 59% sobre la de Estados Unidos 40%. Alrededor de un tercio (35%) afirma que el gobierno chino respeta las libertades individuales de sus ciudadanos, mientras que el 20% opina lo mismo del gobierno estadounidense.
En Canadá, el 35% de los adultos confía en que Xi Jinping actúe correctamente en los asuntos internacionales, frente al 20% que opina lo mismo de Trump. En México, el 35% de los adultos confía en Xi Jinping y el 11% en Trump.
Las generaciones más jóvenes en ambos países son las que mantienen las opiniones más favorables hacia la nación asiática. Un 73% de los mexicanos considera que Estados Unidos interfiere en los asuntos de otros países, frente a un 45% que piensa lo mismo de China.
Trump ha logrado lo imposible.