Encuesta: Mexicanos confían más en China que en EU

Por primera vez en casi dos décadas de registros del Centro de Investigación Pew, los ciudadanos de Canadá y México tienen una opinión más favorable de China que de su vecino y socio comercial tradicional, Estados Unidos.

En su encuesta global de la primavera del 2026, detalla que el cambio de percepción se debe en gran medida a la baja confianza que generan las políticas de Donald Trump en comparación con el liderazgo de Xi Jinping.

Los canadienses tienen una opinión favorable de 44% sobre China frente a 33% de Estados Unidos.

En México, la opinión favorable de China es de 59% sobre la de Estados Unidos 40%. Alrededor de un tercio (35%) afirma que el gobierno chino respeta las libertades individuales de sus ciudadanos, mientras que el 20% opina lo mismo del gobierno estadounidense.

En Canadá, el 35% de los adultos confía en que Xi Jinping actúe correctamente en los asuntos internacionales, frente al 20% que opina lo mismo de Trump. En México, el 35% de los adultos confía en Xi Jinping y el 11% en Trump.

Las generaciones más jóvenes en ambos países son las que mantienen las opiniones más favorables hacia la nación asiática. Un 73% de los mexicanos considera que Estados Unidos interfiere en los asuntos de otros países, frente a un 45% que piensa lo mismo de China.

Trump ha logrado lo imposible.