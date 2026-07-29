Hidalgo, Tamaulipas y Colima registran el mayor crecimiento económico del país

Durante el primer trimestre del año, Hidalgo se colocó como la entidad con mayor crecimiento en su actividad económica, con una tasa de 8.2% anual; el podio lo completaron Tamaulipas (5.3%) y Colima (3.8 por ciento).

Según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con cifras desestacionalizadas, 20 de las 32 entidades federativas del país registraron alzas en su economía.

En el caso de Hidalgo, el estado creció en los tres sectores de la actividad económica, pero fue el secundario el que le dio mayor dinamismo, “impulsado por la industria de la construcción, principalmente en la zona colindante con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, explicó el analista económico, Kristobal Meléndez.

Este corredor forma parte del Plan México y albergará un Polo de Desarrollo del Bienestar (Podecobi) en el municipio de Zapotlán, “dada su cercanía con la Ciudad de México se plantea que la región tiene la oportunidad de constituir un hub logístico para el centro del país, dando prioridad a la industria química y el comercio mayorista”, de acuerdo con el documento Sectores estratégicos para impulsar el desarrollo económico en las regiones del estado de Hidalgo.

Además, en la región de Tula se establecerá el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi) Parque Hidalgo. La entidad se colocó como la de mayor crecimiento industrial del país con 15.3% anual en marzo, siendo la manufactura el segundo ramo con mayor relevancia para el sector secundario.

Gran avance

Por su parte, Tamaulipas obtuvo el segundo lugar de crecimiento económico con una tasa de 5.3%, “que es el mayor avance de la entidad en los últimos años y coloca al estado como el de mayor contribución al crecimiento de la economía nacional durante el periodo evaluado”, de acuerdo con información del gobierno local.

Las actividades primarias crecieron más de 16% mientras las secundarias obtuvieron una variación cercana a 10%; “el desempeño manufacturero y su cercanía con Estados Unidos” son elementos que favorecieron a la entidad, dijo el analista.

Al cierre de marzo del presente año, según información del Inegi, la entidad federativa albergó 350 establecimientos operando bajo el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). Además, en el estado se desarrolla el Puerto Norte de Matamoros, el Puerto del Interior en Victoria y el Podecibi en Altamira.

Completa el podio Colima con un aumento de 3.8% anual en su ITAEE, derivado del “impulso portuario, del cual ya se anticipan fuertes movimientos en Manzanillo, y en cuyos alrededores se realizan proyectos de conectividad carretera”.

A la baja

Al otro extremo, Campeche obtuvo la caída anual más pronunciada, con una variación de -5.3% en su actividad económica; le siguieron Coahuila con -4.5% y Morelos con -3.1% en los primeros tres meses del 2026. Las tres entidades se vieron afectadas por disminuciones en el sector industrial de su aparato productivo.

En Coahuila “fue por la caída en nearshoring y el efecto de los aranceles en la industria automotriz”, mientras que “Campeche cayó por el petróleo” y Morelos atravesó una contracción por el cierre de operaciones de la planta de Nissan en Civac.

En total 12 entidades tuvieron disminuciones anuales en su ITAEE. El sector terciario fue el que concentró mayor dinamismo con las mayores contribuciones realizadas en las entidades que albergan a las grandes metrópolis del país como, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco; “en grandes ciudades el consumo tiene mayor varianza por los niveles de empleo y poder adquisitivo” indicó el especialista.

Para el sector primario, destaca que Jalisco, Sinaloa y Veracruz cayeron, mientras que crecieron Guanajuato y Michoacán “por un efecto estacional, con ciertos productos agrícolas que son de temporada o de gran demanda como el aguacate durante el Super Bowl”.