Suplantación de identidad y PLD impulsan la verificación digital

La digitalización de los servicios financieros resolvió uno de los principales retos de bancos y fintech: permitir la apertura de cuentas, la contratación de productos y el acceso a créditos sin acudir a una sucursal. Sin embargo, esa transformación dio paso a un nuevo desafío: garantizar que la persona que realiza una operación remota es realmente quien dice ser.

“Los objetivos estaban centralizados en no acudir a una sucursal, no tener una interacción persona a persona, poder hacerlo desde la comodidad de tu casa o desde un dispositivo móvil. Con el tiempo ese objetivo se cumplió. Hoy el reto ya no es ese, sino que cuando tienes una solución nace otro problema”, explicó Jorge Todd Souza, codirector general de Nubarium.

Ese nuevo problema es la suplantación de identidad durante los procesos de incorporación digital (onboarding), un riesgo que también se ha convertido en un elemento crítico para que las entidades financieras cumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero (PLD).

La validación de identidad constituye el primer filtro de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), al permitir que bancos y fintech verifiquen que la persona que solicita un producto financiero es quien dice ser y reduzcan el riesgo de incorporar usuarios con identidades falsas, alteradas o sintéticas.

“El objetivo es ayudar a que bancos y fintech validen la identidad de sus clientes de forma rápida y segura, fortaleciendo al mismo tiempo sus controles de prevención de lavado de dinero”, afirmó Todd.

Para responder a ese entorno, la compañía ha reforzado el desarrollo de tecnología biométrica y la obtención de certificaciones internacionales, a través de la acreditación “iBeta PAD Level 2” para su tecnología de detección de vida, un estándar que evalúa la capacidad de los sistemas para detectar intentos de suplantación mediante fotografías, videos, máscaras o modelos tridimensionales durante procesos de autenticación remota.

Mayor demanda

En este contexto, los directivos de Nubarium prevén que la demanda por soluciones de verificación de identidad continuará creciendo tras la adquisición de la empresa por parte de Trompo Capital, operación con la que buscan ampliar su infraestructura biométrica y acelerar su expansión en México y América Latina.