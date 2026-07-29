Hidalgo refuerza infraestructura

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, realizó una gira de trabajo por el municipio de Calnali, donde anunció proyectos de infraestructura por más de 123 millones de pesos.

“Dentro de las Rutas de la Transformación estamos haciendo un recorrido para reforzar los apoyos y para supervisar las obras de reconstrucción”, precisó.

Durante su mensaje, el mandatario recordó que en la entidad no existe registro de alguna emergencia como la vaguada monzónica ocurrida en octubre del 2025, que dejó afectaciones en 28 municipios y activó una respuesta inmediata de la administración estatal y la Federación, con el apoyo de la sociedad civil y otras entidades.

“A mí me resta solamente reiterarles nuestro compromiso de seguir trabajando con mucha intensidad, que vamos a seguir visitando todos los municipios, en este tramo, lo referente a las afectaciones”, enfatizó.

Asimismo, junto a Ricardo Gómez Moreno, secretario de Bienestar e Inclusión Social, Menchaca Salazar encabezó la entrega de tarjetas del programa Apoyo para el Bienestar y el Desarrollo a 450 personas; así como a 154 madres trabajadoras y ocho personas artesanas de la región, gracias a una inversión superior a los seis millones de pesos.

Por otra parte, el mandatario estatal detalló que, desde el inicio de su administración, en Calnali se han destinado más de 123 millones de pesos para obras como la rehabilitación y reconstrucción de tramos carreteros en las localidades de Tochintlán, Tecueyaca, Tecpaco, San Andrés, Santa Lucía, Papatlatla, Tostlamantla, Tula y Xontla, además de la construcción de muros de contención y drenaje, que contribuyen a brindar mayor seguridad a quienes transitan por estas vías.

Para este 2026 se rehabilitará la carretera estatal Ixtlahuaco-Calnali y el ramal a Atempa, mientras que, a través del programa Construye tu Camino se intervendrá el camino a la comunidad de Coamitla, informó Alejandro Sánchez García, secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible.

Sumado a lo anterior, la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA) rehabilitará el drenaje sanitario, en beneficio de 4,147 habitantes; y, para mejorar el suministro, reconstruirá la línea de conducción del sistema de agua potable en la localidad de Tula, en favor de 382 personas, dio a conocer Juan Carlos Chávez González, director general del organismo.

Como parte del trabajo coordinado entre los gobiernos de México e Hidalgo, también se informó sobre la construcción del puente Papatlatla, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Hidalgo, encabezado por Pablo Octavio Olvera Sánchez.