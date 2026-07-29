El embajador Ronald Johnson defiende avance contra tráfico de armas

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó el compromiso del presidente Donald Trump de desarticular las redes de tráfico de armas que alimentan la violencia de los cárteles.

En referencia a la acusación formal de 12 cargos contra Loyd Walter Hall, un residente de Amarillo, Texas, de 27 años, por conspirar para suministrar armas de fuego al Cártel de Sinaloa, el diplomático defendió que “rastrear las armas de fuego ilícitas es fundamental para desamar a los cárteles”.

“Los cargos relacionados con el presunto apoyo al Cártel de Sinaloa subrayan por qué nuestros países deben seguir trabajando juntos para detener el flujo de armas hacia las manos de las organizaciones criminales”, escribió en su cuenta de X.

Según las investigaciones, entre 2024 y 2026, Hall mantuvo vínculos con un miembro del cártel en Chihuahua, México. Además de enviar armas, Hall proporcionaba conocimientos técnicos y asesoramiento sobre cómo evadir a las autoridades estadounidenses, plenamente consciente de que el cártel de Sinaloa es considerado una organización terrorista extranjera.

Junto a él, otras tres personas enfrentan cargos relacionados con el tráfico ilícito de armamento, informó el Departamento de Justicia el 21 de julio.

Investigaciones

El Senado de Estados Unidos confirmó el martes a Jay Clayton como Director de Inteligencia Nacional. Como Fiscal de EU para el Distrito Sur de Nueva York, dio a conocer la acusación contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, ligados al crimen organizado.