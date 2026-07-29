Zacatecas impulsa distintivo para productos locales

El gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Economía, impulsa el distintivo Hecho en Zacatecas para certificar productos locales y facilitar su promoción y comercialización en nuevos mercados.

Lo anterior, tiene el objetivo de fortalecer, mediante dicha marca, a empresas y productores de la entidad federativa.

De acuerdo con información de la administración estatal, los productores que obtengan este sello podrán acceder a oportunidades de vinculación y participar en exposiciones, ferias y eventos comerciales donde tenga presencia el gobierno del estado de Zacatecas, ampliando sus posibilidades de crecimiento.

El titular de la Secretaría de Economía, a nivel estatal, Jorge Miranda Castro, aseguró que el distintivo brinda a los consumidores certeza sobre productos con innovación y valor agregado.

Para obtener la certificación, las empresas deberán acreditar que sus productos son elaborados en las demarcaciones del estado de Zacatecas o que su manufactura sea concluida por compañías establecidas en la entidad, aun cuando utilicen insumos de otras entidades o del extranjero.

También deberán comprobar que sus procesos generan valor agregado o que cuentan con derechos de propiedad intelectual de empresas o desarrolladores zacatecanos.

Asimismo, los productos deberán cumplir con requisitos como empaque y etiquetado, código de barras, información del fabricante y, en su caso, certificaciones para exportación. Además, será necesario contar con registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y participar en capacitaciones sobre estándares de calidad.

Para la certificación, las empresas deberán acreditar que sus productos son elaborados en Zacatecas o que su manufactura sea concluida por compañías establecidas en la entidad