Caso Dafne Zapata: Sedena afirma que no regula escuelas militarizadas

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se deslindó de cualquier vínculo con la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde falleció la adolescente Dafne Zapata Quintos durante un curso de verano en Ciudad Madero, Tamaulipas, y aclaró que no cuenta con facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular este tipo de instituciones.

A través de un comunicado difundido este sábado, la dependencia respondió a versiones que la relacionaban con la operación de planteles denominados "militarizados" y precisó que su marco legal no le otorga atribuciones sobre estas escuelas.

La Sedena explicó que, conforme a su Reglamento Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008, carece de competencias para intervenir en el funcionamiento de instituciones educativas de esta naturaleza.

"Esta Secretaría no guarda relación alguna con la referida academia, ni con algún otro plantel de este tipo", subrayó.

El pronunciamiento surge mientras continúan las investigaciones por la muerte de Dafne Zapata, de 13 años, ocurrida el pasado 16 de julio durante actividades del campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Fiscalía de Tamaulipas: investigación avanza como feminicidio

Esta semana, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que la carpeta de investigación avanzó a una nueva etapa procesal y ahora se sigue bajo el delito de feminicidio.

El fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que las diligencias han permitido reconstruir con mayor claridad la forma en que ocurrieron los hechos al interior de la institución privada.

Asimismo, rechazó las versiones difundidas en redes sociales y otros espacios públicos sobre el caso, al asegurar que la Fiscalía no ha emitido información técnica relacionada con la investigación.

"Es importante precisar también que no se ha difundido, por parte de las autoridades encargadas de la investigación, ninguna información concerniente al caso", afirmó.

El funcionario sostuvo que las indagatorias no se encuentran detenidas y que las pruebas recabadas han permitido llevar el caso a una nueva fase judicial, mientras continúa la integración de la investigación y la sustanciación del proceso ante las autoridades competentes.

SEP: la educación militarizada no está autorizada

También este sábado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) fijó su postura y afirmó que en México no existe autorización para impartir servicios educativos bajo las denominaciones "militarizada", "militar", "castrense" o cualquier otra similar en instituciones de educación básica.

La dependencia recordó que la educación militar corresponde exclusivamente a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, bajo responsabilidad de la Sedena, por lo que no existe un marco normativo que permita ofrecer ese tipo de enseñanza a niñas, niños y adolescentes en escuelas particulares.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, condenó el fallecimiento de la menor y advirtió que ninguna práctica de violencia, maltrato o trato degradante puede justificarse como parte de un método educativo o disciplinario.

Además, adelantó que la dependencia tomará las medidas correspondientes contra la institución involucrada por presuntas violaciones a los derechos humanos de la menor.

La SEP sostuvo que la educación básica en México debe desarrollarse bajo un enfoque humanista y de derechos humanos, por lo que consideró incompatible la llamada educación militarizada con los principios y objetivos constitucionales que rigen el sistema educativo nacional.

Sheinbaum pidió revisar las escuelas militarizadas

Días antes del posicionamiento de la Sedena, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gobierno de Tamaulipas revisar la operación de las escuelas con formación militarizada tras la muerte de Dafne Zapata.

En su conferencia matutina del 22 de julio, la mandataria aclaró que estos planteles no forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que corresponde a las autoridades estatales supervisar su funcionamiento, investigar las circunstancias del caso y garantizar que se haga justicia.

"No dependen de la Secretaría de la Defensa; son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina", afirmó.

La presidenta también señaló que será el Gobierno de Tamaulipas el encargado de determinar bajo qué condiciones operan estas instituciones y de esclarecer lo ocurrido en la Academia Militarizada Marina Doenitz.

¿Qué se sabe del caso Dafne Zapata?

Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ingresó el 13 de julio a un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Cuatro días después, su familia fue notificada de su fallecimiento.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que la investigación avanzó a una nueva etapa procesal y ahora se sigue bajo el delito de feminicidio. Además, aseguró que las indagatorias no están estancadas y rechazó como no oficial la información que ha circulado en redes sociales sobre el caso.

Por su parte, la familia de la adolescente ha cuestionado la versión inicial proporcionada por la academia y exige el esclarecimiento de los hechos. Mientras tanto, el inmueble permanece asegurado por las autoridades ministeriales y continúan las diligencias para determinar cómo ocurrió la muerte de la menor.