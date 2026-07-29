Yucatán fortalece alianza con empresarios turísticos

El gobierno de Yucatán y el Consejo Empresarial Turístico (Cetur) refrendaron su alianza para fortalecer la competitividad del sector turístico estatal, informó la administración estatal.

Durante la toma de protesta de la Mesa Directiva 2026-2027 del Cetur, el titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Darío Flota Ocampo, señaló que la actividad turística representa 16.1% del PIB estatal y destacó la coordinación con la IP para impulsar políticas públicas.

Indicó que uno de los proyectos estratégicos es la modernización del Puerto de Altura de Progreso, para incrementar la llegada de embarcaciones de mayor capacidad. Para el 2026, Yucatán prevé superar los 500,000 cruceristas y duplicar esta cifra en los próximos tres años.

Flota Ocampo agregó que el Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística de Sefotur beneficiará este año a más de 3,700 prestadores de servicios turísticos de 25 municipios, con el objetivo de elevar la profesionalización del sector.

El nuevo presidente del Cetur, Jordy Abraham Martínez, señaló que el organismo trabajará en coordinación con gobierno, empresas, academia y sociedad.