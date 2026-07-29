Baja California Sur eleva presupuesto a 28,364 millones de pesos

El gobierno de Baja California Sur informó que el presupuesto estatal pasó de 18,000 millones de pesos en el 2021 a 28,364 millones en el 2026, un incremento derivado de la gestión de recursos federales y del fortalecimiento de la recaudación local.

Durante este periodo, la entidad recaudó 22,588 millones de pesos, de los cuales 13,182 millones correspondieron a impuestos sobre nómina y hospedaje; 4,663 millones se obtuvieron mediante auditoría fiscal y 1,930 millones por concepto de control vehicular, entre otros ingresos.

En cuanto al destino del gasto, el gobierno estatal señaló que 58% del presupuesto se orientó a fortalecer áreas prioritarias, con una inversión de 51,000 millones de pesos en educación, 11,000 millones en salud, 9,000 millones en infraestructura social, 8,000 millones en desarrollo productivo, 5,000 millones en seguridad pública y 4,000 millones en desarrollo social.

Durante la Conferencia para el Pueblo, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío reconoció el trabajo de la Secretaría de Finanzas y Administración, encabezada por Bertha Montaño Cota, en la captación y ejercicio del dinero público.