México, hub de manufactura: Kia

En medio de la tormenta arancelaria provocada por Donald Trump, dos empresas automotrices asiáticas, una japonesa y otra coreana, están tomando decisiones completamente diferentes, a partir de sus operaciones en México.

Toyota inició el retiro parcial de su producción en México y lo trasladó a Estados Unidos.

Toyota está redoblando su apuesta por invertir en EU, para evitar el pago de aranceles, minimizar riesgos comerciales y bajar costos de transporte, para atender la demanda estadounidense.

Kia, por su parte, decidió no sólo quedarse en México, sino aumentar sus inversiones para iniciar la producción de un auto eléctrico, con contenido, crecientemente local.

Kia está apostando fuerte por México como un hub de manufactura clave en Norteamérica.

Está trasladando de Corea del Sur, la fabricación del SUV eléctrico Kia EV3, a México.

Por primera vez en su historia la empresa coreana Kia, producirá y comercializará en México un vehículo totalmente eléctrico.

La empresa automotriz invertirá 649 millones de dólares bajo el paraguas de la política gubernamental mexicana: Hecho en México.

Inicialmente con un 27% de contenido nacional y la intención de aumentarlo gradualmente.

Dos asiáticas, dos caminos

Son dos distintos tipos de reacciones y decisiones de dos poderosas empresas automotrices asiáticas, en un momentum en el que la industria automotriz en el mundo está transitando de la tecnología de combustión hacia la electromovilidad; y, precisamente, cuando las reglas del juego las está cambiando el presidente de EU.

La reacción de cada una es diferente, tanto como el nivel de inversiones que están por realizar.

Toyota dejará de fabricar en México la camioneta Tacoma y la producirá en EU y planea invertir en San Antonio Texas 3 mil 600 millones de dólares.

No es sorpresa porque Toyota registra un total histórico superior a 60 mil millones de dólares. Y en ésta última etapa el anuncio corresponde a un paquete de 10 mil millones de dólares en 5 años.

El anuncio de Kia podría parecer menor frente a esas cantidades. Sin embargo, lo más relevante es la decisión de apostar por fabricar autos eléctricos en México.

Debe observarse que Kia invirtió a su llegada a México en el año 2016, 3 mil millones de dólares. Y a la fecha acumula un total que ronda los 4 mil millones de dólares.

La nueva inversión se presenta como parte del “Plan México” del gobierno mexicano que busca mayor contenido nacional, empleo y nearshoring.

Generará 500 empleos en 2026 y hasta mil 500 adicionales hacia el año 2030.

Kia además, produce modelos como el K3 y K4 exclusivamente en México para exportación global.

Ha aumentado la producción y exportaciones pese a los aranceles de RU y ha reducido la dependencia del mercado de EU de 81% a 65% en exportaciones recientes.

México es un centro de exportación de Kia a alrededor de 70 países

Al realizar el anuncio durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Andy Kim, CEO de Kia México, ratificó su promesa de que para esa empresa México ser su socio más estratégico.

La directora de administración de Kia México, Marianela Calderón, subrayó el compromiso para desarrollar talento que contribuya al crecimiento de México como una potencia industrial de clase mundial.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard subrayó la relevancia de que una de las empresas automotrices más importantes del mundo decida invertir en México, en una época de tanta incertidumbre respecto a la industria automotriz, los aranceles y las nuevas reglas.

Significa que están viendo en México, oportunidades de inversión y alto nivel de productividad, subrayó el funcionario.

Hasta ahí el contexto y el anuncio de Kia.

Sin duda, el compromiso de la empresa coreana, refleja la confianza de la compañía en el horizonte de mediano y largo plazo de México, la capacidad del talento humano y el compromiso de transferir conocimiento a México.

En ese sentido, es muy positivo que se logren tales objetivos para que México tenga un mejor resultado en el necesario y cada vez mayor contenido nacional en la manufactura automotriz, en el contexto de la transformación que está teniendo esa industria en el mundo.

Al tiempo.

Atisbos

Ignacio “Nacho” Deschamps terminó su gestión como presidente del consejo de administración de Banco Nacional de México (Banamex).

Deschamps fue electo por la asamblea de accionistas del grupo financiero el 15 de febrero de 2024, como miembro de los consejos de administración del Grupo Financiero Banamex y Banco Nacional de México y asumió la presidencia de ambos el primero de diciembre de ese mismo año, luego de la separación de Banamex y Citi México. El 15 de diciembre de 2025, Fernando Chico Pardo se convirtió en accionista de referencia y asumió la presidencia del Grupo Financiero, con Nacho como presidente del consejo de administración de Banamex.

Deschamps termina su ciclo y en adelante asesorará a otros proyectos relacionados con los nuevos retos de tecnología y operaciones a los que se enfrentan en el sector financiero.

marcomaresg@gmail.com