Adopción y evolución de la doble SIM física

Durante mucho tiempo, contar con un teléfono capaz de alojar dos tarjetas SIM representó una ventaja competitiva para millones de usuarios. Ello, al permitir aprovechar promociones entre operadores, mantener separadas las líneas personal y laboral o incluso asegurar conectividad cuando una red fallaba.

No obstante, el mercado móvil ha cambiado y hoy, esta funcionalidad entra en una nueva etapa, continúa siendo útil, pero su futuro está claramente condicionado por el avance del eSIM.

Actualmente, 16.4% de los usuarios móviles en México posee un equipo con doble ranura física para SIM, equivalente a 17.1 millones de dispositivos. Sin embargo, únicamente 3.2% mantiene activas ambas líneas de manera simultánea, es decir, alrededor de 3.3 millones de usuarios.

Doble SIM físico y eSIM: diferencias. Al respecto, amerita hacer una distinción entre ambas formas de acceder a conectividad móvil.

El doble SIM físico significa que un smartphone incorpora dos ranuras independientes para insertar dos tarjetas SIM plásticas.

Ambas líneas pueden pertenecer al mismo operador o a compañías distintas y el usuario puede realizar llamadas, mensajes y datos desde un mismo dispositivo.

Por el contrario, la eSIM no requiere una tarjeta física. Se trata de un chip integrado de fábrica en el equipo que almacena digitalmente el perfil del operador y su activación se realiza de forma remota.

En otras palabras, la eSIM no sustituye una segunda ranura física, sustituye a la propia tarjeta SIM tradicional.

Esta diferencia es más que técnica. Mientras el doble SIM físico responde a una lógica de hardware, la eSIM representa una evolución del modelo de provisión del servicio móvil, eliminando la dependencia del plástico y facilitando el cambio de operador, la activación inmediata de líneas y la posibilidad de contar con múltiples perfiles digitales.

Flexibilidad en el acceso a conectividad. El reducido uso simultáneo de dos líneas no significa que la doble SIM haya perdido utilidad. Al contrario, evidencia que funciona como una capacidad disponible para momentos específicos más que como una función permanente.

En México, los usuarios recurren al doble SIM principalmente para probar la cobertura de otro operador, contar con conectividad mientras viajan, mantener una línea de respaldo, aprovechar promociones comerciales y/o separar las comunicaciones personales de las laborales, entre otras razones.

No es casualidad que el mayor uso activo se concentre entre personas de 31 a 40 años (4.2% del total) y en los niveles socioeconómicos más altos (A/B, 6.0%), segmentos en los que las actividades personales y profesionales suele demandar mayor flexibilidad de la conectividad.

Paradójicamente, los usuarios más jóvenes son quienes con mayor frecuencia poseen equipos con doble ranura, mientras que los adultos en plena actividad laboral son quienes realmente aprovechan esa capacidad.

La transición hacia el eSIM. La evolución natural del mercado apunta hacia un escenario en el que la posibilidad de contar con dos líneas permanecerá, pero el mecanismo de acceso cambiará radicalmente.

Cada vez más dispositivos de gama media y alta incorporan configuraciones híbridas que combinan una SIM física con una eSIM, e incluso comienzan a aparecer equipos completamente compatibles con múltiples perfiles digitales.

Conforme los operadores amplíen la disponibilidad y simplifiquen la activación del eSIM, buena parte de los casos de uso que hoy resuelve el doble SIM físico migrará al entorno digital.

No desaparecerá la posibilidad de contar con dos números telefónicos, sino la dependencia de tarjetas de plástico.

El doble SIM físico no registra un uso limitado porque haya dejado de ser útil, sino que está cediendo el paso a una solución más eficiente, flexible y completamente digital, como lo es la eSIM.