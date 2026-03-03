Crece 27% tasa de sarampión en menores de un año

En un mes, la tasa de incidencia de casos confirmados de sarampión en niños menores de un año de edad por cada 100,000 habitantes aumentó 27.3% en el país al pasar de 47.96 a 61.06.

De acuerdo con los informes diarios del brote de sarampión en México, elaborados por la Secretaría de Salud, entre el 2 de febrero y el 2 de marzo del año en curso se registraron en dicho grupo de edad 219 casos confirmados de la enfermedad altamente contagiosa causada por un virus.

Con corte a las citadas fechas, los casos confirmados de sarampión en personas de hasta 12 meses de edad sumaron 802 y 1,021, respectivamente.

En el lapso referido fueron registradas seis defunciones de personas que integran los distintos grupos de edad, desde menos de un año y hasta más de 65, a causa del sarampión; los decesos ascendieron a 32, con corte al pasado lunes.

“Con respecto a las defunciones se han confirmado 32 acumuladas en el 2025-2026; distribuidas en 9 estados: Chihuahua 21, Jalisco 3, Sonora, 1, Durango 2, Michoacán 1, Tlaxcala 1, Ciudad de México 1, Chiapas 1 y Guerrero 1’’, cita el informe de fecha 2 de marzo de 2026.

Sin embargo, los casos probables de sarampión acumulados disminuyeron de 15, registrados en la semana epidemiológica 05, a uno en la 09.

Con datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), entre el 1 de enero de 2025 y el 2 de marzo anterior fueron notificados 30,951 casos probables de sarampión en México, de los cuales se confirmaron 11,889 tras practicarse las pruebas científicas correspondientes y se descartaron a la enfermedad 10,994; 8,068 se encontraban en estudio para confirmar o descartar la enfermedad.

El reporte oficial consigna que hasta anteayer las 32 entidades federativas del país habían notificado casos de sarampión distribuidos en 413 municipios.

Según las últimas cifras disponibles sobre la epidemia de sarampión en México, el mayor número de casos confirmados se sigue registrando en el grupo de edad de uno a cuatro años (1,631), seguido del grupo de cinco a nueve años (1,426) y el de 25 a 29 años (1,370).

“La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 61.06 casos por cada 100,000 habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y de 5 a 9 años, con tasas de 19.03 y 13.47”, precisa el informe que añade que a la fecha suman 32 muertes confirmadas por sarampión de 2025 a lo que va de 2026.