Confirman que festejos por triunfo de México sobre Ecuador dejaron 4 muertos en Paseo de la Reforma

Lo que comenzó como una celebración multitudinaria por la clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 terminó en tragedia. El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la muerte de cuatro personas durante los festejos realizados la noche del martes y la madrugada del miércoles en las inmediaciones de Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia.

Las autoridades informaron que tres de las víctimas fallecieron por asfixia durante las concentraciones masivas, mientras que el cuarto deceso correspondió a un hombre que presentó una emergencia médica y murió posteriormente en un hospital.

Gobierno de CDMX confirma cuatro fallecimientos

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, lamentó el fallecimiento de las víctimas y aseguró que la dependencia colaborará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de cada caso.

Por su parte, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Flora Gasman Zylbermann, detalló que las personas fallecidas son dos mujeres, de 19 y 48 años, y dos hombres, de 30 y 44 años de edad.

Explicó que tres de los casos fueron consecuencia de asfixia, pese a que los afectados recibieron atención prehospitalaria, maniobras avanzadas de reanimación y fueron trasladados a hospitales.

Respecto al cuarto fallecimiento, informó que el paciente ingresó con un cuadro de estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado del tubo digestivo. Posteriormente sufrió un paro cardiorrespiratorio y no respondió a las maniobras de reanimación.

El cuarto caso fue atendido durante los festejos

De acuerdo con información difundida, el hombre, de aproximadamente 30 años y cuya identidad aún no ha sido confirmada, presentó convulsiones mientras se encontraba en las inmediaciones de Paseo de la Reforma durante los festejos por la victoria del Tricolor.

Paramédicos lo trasladaron al Hospital Rubén Leñero, donde falleció durante la madrugada. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación para determinar las causas del deceso y confirmar oficialmente su identidad.

Cerca de un millón de personas acudieron al Ángel

Las autoridades capitalinas estimaron que alrededor de un millón de personas se congregaron en el corredor de Paseo de la Reforma para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador.

La alta concentración de asistentes provocó situaciones de riesgo en distintos puntos del corredor, donde equipos de emergencia realizaron múltiples atenciones médicas durante la noche.

Los tres casos de asfixia ocurrieron en diferentes zonas cercanas al Ángel de la Independencia, incluyendo los cruces de Hamburgo y Lancaster, así como la calle Berna, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Gobierno brindará apoyo a las familias

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que la administración capitalina otorgará apoyo emergente a los familiares de las víctimas para cubrir gastos funerarios y acompañarlos durante los trámites correspondientes.

Asimismo, señaló que el Gobierno local trabaja en coordinación con la Fiscalía capitalina para facilitar la entrega de los cuerpos y dar seguimiento a las investigaciones.

Con estos hechos, la celebración por el pase de la Selección Mexicana a la siguiente ronda del Mundial 2026 quedó marcada por una de las jornadas más trágicas registradas durante la justa mundialista en la capital del país.