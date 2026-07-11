Caso Lorenzo Salgado: ¿Qué se sabe de la investigación por la muerte del mexicano en Texas a manos del ICE?

Lorenzo Salgado Araújo murió asesinado la mañana del martes 7 de julio en Houston, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EU, ¿la razón? una presunta confusión.

La versión oficial detalla que alrededor de las 6:50 de la mañana en Magnolia Park, un barrio con una elevada población de migrantes, el ciudadano mexicano e “indocumentado" intentó evadir un arresto durante una "operación de control dirigida".

El incidente tuvo lugar alrededor de las 6:50 de la mañana en Magnolia Park, un barrio con una elevada población de migrantes.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), el hombre intentó huir, embistió con su camioneta un vehículo oficial y desobedeció varias órdenes verbales.

"Embistió un vehículo policial de ICE (...) y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de ICE, lo que llevó a que nuestro agente disparara su arma en defensa propia", dijo el DHS.

Salgado Araújo fue trasladado a un hospital local, donde posteriormente fue declarado muerto.

Al respecto, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) dijo que esta no es la primera vez que ICE justifica un tiroteo "alegando que alguien intentó atropellar a los agentes, para luego demostrarse que esto es falso".

Testigos contradicen versión del ICE

Testigos de la muerte del mexicano baleado por un agente de inmigración en Houston afirmaron este viernes a través de su abogado que el hombre nunca intentó atropellar a los agentes de ICE, lo que contradice la versión oficial.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos detalló que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) quisieron detener el vehículo de Lorenzo Salgado, pero el hombre "trató de evadir el arresto".

SRE va por justicia de mexicanos en EU

Tras darse a conocer esta muerte, el Gobierno de México informó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que buscará presentar denuncias penales ante fiscalías y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la muerte de compatriotas bajo custodia o en operativos de agentes migratorios del ICE.

De igual manera, se solicitará apoyo a la Fiscalía ⁠General de la República (FGR) para presentar de manera formal las denuncias.

Demandan investigación independiente

Un día después de que ⁠murió Lorenzo Salgado Araújo, se multiplicaron las peticiones para que se lleve a cabo una investigación independiente sobre el tiroteo.

Familiares y amigos del hombre de origen mexicano afirmaron que era un ciudadano si bien residía ilegalmente en Estados Unidos, ra un hombre pacífico que había pasado los últimos 35 años en el país trabajando como obrero de la construcción.

"Dedicó su vida en Estados Unidos a hacer realidad el sueño americano para su familia", dijo Ronaldo Salgado, hijo de la víctima, quien añadió que su padre había estado tramitando su situación migratoria legal y estaba a punto de conseguirla.

Alistan denuncias penales por muertes de mexicanos en EU

El gobierno de México iniciará “acciones legales contundentes”, que incluyen la presentación de denuncias penales ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por los 17 mexicanos muertos bajo custodia y en operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), informó Roberto Velasco Álvarez.

“El número de personas mexicanas que han perdido la vida en distintas situaciones relacionadas con acciones realizadas por ICE o con centros de detención de ICE se eleva a 17 personas mexicanas, de las cuales 14 han sido bajo custodia de ICE, es decir, en centros de detención, y tres en operativos de ICE, como fue el caso de Lorenzo”, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores.