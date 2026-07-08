Tras muertes en festejos, piden regular alcohol

Ante el incremento de incidentes violentos y la muerte de cinco personas ocurridos durante los festejos del mundial, posiblemente relacionados con el consumo de alcohol, especialistas y organizaciones sociales urgieron a la creación de una Política Nacional y Fiscal contra el Alcohol que restrinja la publicidad y regule la disponibilidad de estas bebidas.

En conferencia de prensa los expertos destacaron que tan sólo en la Ciudad de México se estima que la industria cervecera tuvo ventas de 2.5 millones de dólares por cada partido que se celebró en el país.

Aunado a que se calcula que la industria del alcohol en 2024 vendió alrededor de 750,000 millones de pesos y ellos solo pagan alrededor de 57,000 millones de impuestos, pese a que al gobierno le cuesta 557,000 millones atender los problemas de salud por consumo de alcohol.

“Quien gana principalmente al vender alcohol, pues es la industria, quien pierde por muertes y daños a la salud somos la población”, expresó Yahaira Ochoa Ortiz de Salud Justa Mx.

En este contexto, se recordó que los festejos del mundial dejaron al menos cinco personas muertas, siniestros viales y un repunte de violencia de género, la mayoría de los casos vinculados al consumo de alcohol.

“Aumentar los impuestos, regular la disponibilidad y restringir la comercialización de alcohol son políticas públicas urgentes que el gobierno y el Congreso deben atender”, agregó Ochoa Ortiz.

Por su parte, Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol, sostuvo que la evidencia en México señala que si hoy se aumentará 10% el precio en las bebidas alcohólicas el consumo de cerveza disminuiría al menos 12% y el de licores y destilados 14 por ciento.

En tanto, Diana Alvarez integrante de Voces Jóvenes por Derecho a la Salud Mx-Servicios a la Juventud A.C, señaló como alarmante que el costo social y el mensaje que está transmitiendo al normalizar el consumo de alcohol en eventos masivos y festivos.