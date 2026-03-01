Reportan vehículo baleado y ponchallantas en principal avenida de Guadalajara

Guadalajara, Jal. A una semana de los hechos violentos que desató el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho", en la zona metropolitana de Guadalajara se registró una agresión a balazos contra un vehículo particular, además de que fueron esparcidos en el lugar numerosos artefactos conocidos como "ponchallantas".

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo en el cruce de las avenidas López Mateos y Américas, en la glorieta Colón del municipio de Guadalajara, dos de las avenidas más importantes de la ciudad.

De acuerdo con una publicación del gobierno de Guadalajara, "desde primera hora de este domingo se atendió un reporte de detonaciones de arma de fuego en López Mateos y Américas. Elementos de la Policía de Guadalajara en coordinación con la Secretaría de Seguridad Jalisco acudieron para resguardar la zona, auxiliar a los vehículos afectados y retirar varios ponchallantas que había en la calle".

Según las autoridades tapatías, el momento, el servicio está a cargo del Ministerio Publico de la Fiscalía estatal.

En ese lugar solo se localizó el automóvil con impactos de arma de fuego y un camión urbano abandonado con las llantas ponchadas.

Por lo pronto, las autoridades no reportan personas lesionadas.