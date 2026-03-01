Peso, con cuatro meses apreciándose frente al dólar

El peso mexicano cerró febrero con una apreciación frente al dólar, con lo que apuntó su cuarto mes consecutivo con avances, apoyado por la debilidad de dólar, mayor flexibilidad comercial de Donald Trump e indicadores económicos negativos en Estados Unidos.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la moneda mexicana cerró el viernes en 17.2318 pesos por dólar, una depreciación de 0.21% o 3.68 centavos. Con ello, la divisa se depreció 0.56% en su comparación semanal, luego de tres semanas consecutivas con apreciación. En febrero el peso avanzó 1.08% y apuntó su cuarto mes con ganancias.

En lo que va del presente año, el peso se aprecia 4.31% frente al dólar.

El Índice Dólar, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, perdió 0.06% en 97.58 unidades, acumulando cuatro meses a la baja con un retroceso de 2.72% en ese periodo.

Las divisas más apreciadas en febrero fueron el peso argentino con 3.37%, el real brasileño con 2.62%, el dólar australiano con 2.11%, el yuan chino con 1.36% y el ringgit de Malasia con 1.36 por ciento.

Las más depreciadas fueron el peso colombiano con 1.62%, la libra esterlina con 1.54%, el rublo ruso con 1.46%, la corona sueca con 1.23% y el shekel israelí con 1.09 por ciento.

Para Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, la apreciación del peso es por la debilidad del dólar, así como el debilitamiento de la postura comercial proteccionista de Donald Trump. “Los indicadores económicos negativos en Estados Unidos, particularmente del mercado laboral fueron los que presionaron al dólar a la baja”, dijo.

Además “la especulación que el gobierno de China solicitó a instituciones financieras la disminución de su tenencia de instrumentos del Tesoro estadounidense”.

Continúa la desconfianza

A pesar de que el peso se apreció, los inversionistas en el Mercado de Futuros de Chicago siguen pensando que el peso se depreciará.

En la semana del 21 al 27 de febrero, las posiciones especulativas a la espera de una apreciación del peso se redujeron en 1.48% o 1,242 contratos, para ubicarse en 82,880 contratos, su peor nivel desde la semana que finalizó el 5 de diciembre de 2025. Suman cinco semanas consecutivas con apuestas en contra de la moneda mexicana a favor del peso, acumulando una caída de 22.65% o 24,273 contratos.