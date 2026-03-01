Inflación de los productores en EU supera las previsiones

Los precios al productor en Estados Unidos (EU) subieron más de lo que esperaban los analistas en enero, según datos del gobierno publicados el viernes, impulsados por los costos de los servicios.

El índice de precios al productor (IPP) subió 0.5% en términos mensuales, según el Departamento de Trabajo, lo que supone un ligero repunte con respecto a la cifra revisada de diciembre y supera 0.3% que esperaban los economistas.

En comparación con el año anterior, el IPP subió 2.9%, lo que representa un ligero descenso con respecto a 3.0% de diciembre.

“Los precios al productor subieron más de lo esperado en enero, ya que los costos relacionados con los servicios y el mayor poder de fijación de precios impulsaron los márgenes obtenidos por los mayoristas y minoristas”, afirmó Ben Ayers, economista senior de Nationwide.

“Sin embargo, sigue sin producirse un aumento generalizado debido a los aranceles”, afirmó.

Además de los servicios comerciales, también incrementaron los precios de los servicios de transporte y almacenamiento.

Esto se produce mientras los aranceles generalizados del presidente de EU, Donald Trump, impuestos desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, siguen filtrándose en la economía.

Aunque no han provocado un aumento generalizado de la inflación al consumo, las empresas han señalado un aumento de los costos empresariales y dificultades de planificación debido a la incertidumbre política.

Los precios de los bienes cayeron 0.3% mensual debido al descenso de los costos energéticos, según el Departamento de Trabajo.

Se trata de “la mayor caída desde el descenso de 0.7% registrado en marzo del 2025”, añade.

Sin embargo, si se excluyen los sectores volátiles de la alimentación y la energía, el índice de bienes avanzó 0.7 por ciento.

Los datos sobre los bienes apuntan a un impacto desigual de los aranceles, ya que muchas empresas se enfrentan a fuertes aumentos de los costos de producción, aunque la cifra global de inflación sea moderada.

“Los metales subieron aún más en enero, con un aumento de los costos de los productos de acero y aluminio de 20.7 y 33%, respectivamente, durante el último año”, afirmó.