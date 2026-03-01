Trigo de Estados Unidos sube a un nivel máximo anual

Los futuros del trigo estadounidense subieron el viernes a un máximo anual, ya que el temor a un conflicto militar (antes de los bombardeos del fin de semana) entre Estados Unidos e Irán provocó a la cobertura de posiciones cortas de fondos con grandes posiciones en el mercado.

El maíz alcanzó un máximo de siete semanas, impulsado por las compras técnicas y el apoyo indirecto del trigo.

La soya se mantuvo firme cerca de un máximo de 20 meses, ya que los inversionoistas valoraron la probable fuerte demanda de los fabricantes de biocombustibles, que contrarrestaba la incertidumbre sobre las compras del principal importador, China, y una probable cosecha récord en Brasil.

Los futuros de trigo para mayo en Chicago subieron 18.25 centavos, a 5.9275 dólares el bushel, tras alcanzar el punto más alto para un contrato activo desde febrero de 2025. Las compras se aceleraron cuando el contrato superó el máximo del lunes.

El maíz para mayo subió 5 centavos, a 4.485 dólares, tras superar la resistencia técnica de los promedios móviles de 100 y 200 días. La soya para mayo avanzó 3.5 centavos, a 11.67 dólares el bushel, apenas menos que el máximo de 20 meses del día anterior.