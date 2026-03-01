Viva aprovechará el Mundial de futbol para iniciar vuelos a Medellín y Cartagena

A la par del Mundial de fútbol, Viva comenzará a volar los primeros días de junio del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Cartagena y a Medellín, ciudades colombianas que se sumarán a Bogotá con conectividad directa desde México.

“Sabemos que Colombia es una puerta de entrada a América del sur, por lo que es un gran mercado. Hay gran afinidad entre las dos culturas por el idioma, por no necesitar visa… El buen trabajo de las autoridades para disminuir la cantidad de pasajeros inadmitidos en los aeropuertos es un indicador claro de que las rutas tendrán éxito y una buena demanda”, comentó el vicepresidente de Asuntos Corporativos de la aerolínea, Jesús Horacio González.

Hace cinco años, Viva comenzó a operar entre México y Colombia con la ruta Ciudad de México-Bogotá. Posteriormente sumaron vuelos a la misma ciudad desde Cancún, Guadalajara y Monterrey. Se estima que a la fecha se ha transportado a un millón de pasajeros.

Actualmente, la aerolínea que es patrocinadora de la selección mexicana de fútbol opera desde el AIFA la ruta que inició en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Pasamos a Santa Lucía porque hay más facilidades en infraestructura, en disponibilidad de slots (horarios de despegue y aterrizaje) y desde ahí atenderemos las nuevas rutas, lo que quiere decir que habrá tres ciudades de Colombia conectando con ese aeropuerto y desde ahí la posibilidad de conectar con 30 destinos dentro de México, lo que refuerza la posición estratégica que tienen para nosotros el AIFA”, comentó el directivo.

La comercialización de los vuelos a Cartagena y Medellín comenzó simbólicamente la semana pasada con la participación de un grupo de representantes de Viva en la feria turística Anato que se realizó en Bogotá.

En conversación con Jesús Horacio González, se le preguntó sobre la convivencia actual con Aeroméxico y Volaris que también vuelan a Bogotá (incluso la segunda empresa también desde el AIFA.

“Este año cumplimos 20 años de operaciones. Siempre nos hemos caracterizado porque tuvo, tiene y tendrá los precios más competitivos. Si pudieran hacer un análisis tenemos las tarifas más competitivas y es lo que le interesa al pasajero, que cada vez es más sensible a tener conexiones directas y cuidando la economía familiar”, respondió.