K. Warsh se enfrenta a obstáculos mientras el mandato de Powell termina

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), aún no ha nominado formalmente a Kevin Warsh para suceder a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (Fed), un retraso que, aunque no es inédito, tampoco es habitual y aumenta la incertidumbre en un proceso empañado por la preocupación sobre la presión política que podría ejercer sobre el banco central estadounidense.

Trump nombró a Warsh, exgobernador de la Fed, como su candidato hace cuatro semanas.

Desde el 2010, solamente dos candidatos al puesto de Presidente de la Fed y otros puestos en la Junta de Gobernadores del banco central de EU han experimentado un intervalo de más de cuatro semanas entre el anuncio de la Casa Blanca y la presentación de la documentación al Senado que da inicio al proceso oficial de confirmación.

El motivo de la prolongada espera en el caso de Warsh no está claro, aunque el senador republicano Thom Tillis ha prometido bloquear cualquier nominación a la Fed mientras siga abierta la investigación del Departamento de Justicia sobre Powell en relación con su testimonio ante el Congreso sobre las renovaciones del edificio del banco central en Washington.

Tillis afirma que la investigación es frívola y una forma de intimidación por parte de la administración Trump, que no ha ocultado su frustración con Powell por no recortar las tasas de interés tan rápido o tan profundamente como le gustaría.

“Me parece extraño que no haya habido ningún avance en la nominación de Warsh”, afirma Derek Tang, analista de la empresa de previsiones LH Meyer.

“La Casa Blanca no parece estar cerca de superar el bloqueo de Tillis: el senador no permitirá que ningún candidato a la Reserva Federal pase por el Comité Bancario del Senado a menos que se retire la investigación sobre Powell”.

“La Casa Blanca sigue trabajando con el Senado para confirmar a Kevin Warsh como nuestro próximo presidente de la Fed”, mencionó el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, y añadió que Warsh está “eminentemente cualificado para restaurar la competencia y la confianza en la toma de decisiones de la Fed”.