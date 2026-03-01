Bitcoin pierde 15% de su valor y se vende en 66,995 dólares

Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo por valor de mercado, registró en febrero una caída cercana al 15% y acumuló cinco meses consecutivos con pérdidas, su peor racha desde la observada entre la segunda mitad de 2018 y el inicio de 2019.

El criptoactivo cerró febrero con un retroceso de 14.9% en 66,995 dólares, de acuerdo con datos de la plataforma Investing, lo que representó su peor desempeño mensual desde noviembre de 2025, cuando cayó 17.6 por ciento.

La actual tendencia bajista comenzó en octubre del año pasado, mes en el que la principal criptomoneda del mercado, alcanzó un máximo histórico de 126,186 dólares.

Desde ese nivel, la criptomoneda acumula una pérdida de 46.9 por ciento.

En lo que va del año, el precio del bitcoin registra una pérdida de un cuarto de su valor, siendo la primera ocasión en que registra caídas consecutivas en enero y febrero, según datos de Coinglass.

Además, el valor de mercado de itcoin ha perdido aproximadamente 1.176 billones de dólares desde su máximo y se ubica en 1.31 billones de dólares, según datos de CoinMarketCap.

Su peor racha ocurrió entre agosto de 2018 y enero de 2019, cuando cayó durante seis meses consecutivos y acumuló un desplome cercano al 70 por ciento.

“Lo que estamos viendo no es solo debilidad. Es un reajuste de precios dentro de un cambio estructural de régimen”, señaló Mati Greenspan, analista senior de Mercado en eToro y fundador de Quantum Economics, en declaraciones al medio digital CoinDesk.

ETF bajo presión

La presión bajista del bitcoin también se ha reflejado en los fondos cotizados en Bolsa (ETF’s) que cotizan en Wall Street, los cuales suman salidas por 3,800 millones de dólares en las últimas cinco semanas.

La escalada de tensiones arancelarias y la incertidumbre sobre el ritmo de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal también han presionado a la criptomoneda.

El primer día de marzo, el bitcoin cotizó alrededor de 65,600 dólares, una caída cercana al 2% respecto al cierre de febrero.

Ello, ,luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el sábado, en un contexto de escalada geopolítica y luego de la muerte del líder espiritual y político iraní, Alí Jamenei el sábado, en el primer día de ataques.