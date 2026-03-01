Banco Base: en el tema de prevención de lavado de dinero, no se puede jugar con fuego

Para Julio Escandón, director de Banco Base, especializado en divisas, en el tema de prevención de lavado de dinero no se puede jugar con fuego, dado que aquí no hay matices sino que es blanco o negro.

En entrevista con El Economista, subraya que se trata de un tema muy delicado e importante que siempre tiene que estar al frente de las cuestiones de riesgo de las empresas y más de un banco.

Lo anterior tras ser cuestionado sobre las lecciones que dejó en el sector la caída de dos bancos mexicanos en el 2025: CIBanco e Intercam (con modelos de negocio similar al de Base), tras los señalamientos, en junio de ese año, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero.

Al respecto, Julio Escandón considera que, tal y como lo hace el banco que dirige, el gremio en general debe certificarse también respecto a las normas americanas, además de las mexicanas e internacionales.

Y es que menciona que las normas americanas en este tema son diferentes a las mexicanas e incluso a las internacionales, y los bancos de Estados Unidos (que fungen como corresponsales de sus contrapartes mexicanas) no se sienten cómodos con que solo se cumplan leyes locales.

“Los bancos americanos no lo ven así. Definitivamente no se sienten confortables con el hecho de que los bancos mexicanos solamente cumplamos con las normas locales o internacionales, que de hecho las mexicanas están más alineadas a las internacionales y las americanas tienen diferencias con las internacionales”, explica.

Agrega: “entonces hay que cumplir con las mexicanas, con las internacionales y también con las americanas”.

En el caso de Banco Base, subraya, es algo que decidieron asumir desde hace algunos años.

“Nuestra filosofía de siempre estar a la vanguardia, de poner este tema de prevención del lavado de dinero al frente de cualquier otro tipo de riesgo, hizo que tomáramos esa decisión y muchas otras (en esta materia)”, enfatiza.

Adoptadas por el gremio

Julio Escandón menciona que, por fortuna, el gremio bancario mexicano ya incluyó esta medida en el decálogo, para fortalecer la prevención de lavado de dinero, que se presentó hace algunos meses.

“Afortunadamente ya se incorporó en este decálogo que hay de la Asociación de Bancos de México (ABM) en materia de prevención de lavado de dinero. Uno de los puntos principales es que cada banco haga una evaluación de su situación con respecto a las normas americanas, entendiendo que no necesariamente son iguales a las mexicanas”, detalla.

Refiere que, tras los hechos de CIBanco e Intercam, el gremio fue muy activo al respecto, e incluso ya había actuado desde antes.

“Siempre ha sido un tema muy delicado, un tema de blanco y negro, no hay tintes grises. Lo que sucedió fue la reafirmación de que de la noche a la mañana puede desaparecer el trabajo de 40 años de unos empresarios y no sé cuántas familias quedarse sin trabajo. Este es un tema muy delicado, muy importante, que tiene que estar siempre al frente de las cuestiones de riesgo y control, y de la filosofía y la cultura de una empresa o de un banco particularmente”, expone.

Aportación al crecimiento

Por otra parte, Julio Escandón destaca que si bien Banco Base –que este 2026 cumple 40 años– si bien no financia grandes proyectos de infraestructura u otros, su aportación al desarrollo económico del país es facilitando las transacciones internacionales de las empresas -más de 10,000 a la semana-, proporcionando financiamiento de capital de trabajo a corto plazo, especialmente en el comercio exterior, y ofreciendo coberturas cambiarias para proteger a los exportadores de las fluctuaciones del tipo de cambio.

También menciona, para impulsar un mayor crecimiento, la necesidad de atraer Inversión Extranjera Directa nueva, esto a través de estrategias gubernamentales específicas, como la negociación “quirúrgica” de aranceles -en el marco de la renegociación del T-MEC-, y la mejora de la certeza jurídica mediante jueces mercantiles especializados para facilitar el financiamiento.

En el corto plazo, Banco Base planea una inversión de 2,000 millones de pesos hacia el 2030, de ese monto, alrededor de 400 millones de pesos se invirtieron el año pasado, en un programa de transformación digital profunda para potenciar el servicio al cliente y sus asesores.