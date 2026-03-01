Traxión anticipa estabilización este año

Traxión, una de las principales empresas de transporte terrestre y logística en México, anticipa una estabilización y posterior recuperación del mercado en 2026, ante la reactivación de decisiones de inversión de sus clientes.

La compañía busca registrar un crecimiento de doble dígito, en un rango inferior a 15% este año, en un contexto de menor gasto de capital y con un enfoque en la generación de caja, explicaron los directivos durante una conferencia con analistas e inversionistas.

Las acciones de Traxión han retrocedido 28% en los últimos 12 meses. La compañía ha llevado a cabo recompras de acciones, aunque por ahora no contempla el pago de dividendos.

Grupo Posadas, un operador de hoteles en México, contrató un crédito garantizado por 270 millones de dólares con vencimiento en 2031 y contempla amortizaciones trimestrales de capital a partir de febrero de 2027, por lo que el saldo al vencimiento del financiamiento será de 80 por ciento.

El crédito fue estructurado en dos tramos: uno denominado en dólares, por el que pagará un interés de SOFR más un margen aplicable de 3.50%; y un segundo denominado en pesos por el 56% del financiamiento, con una tasa determinada mediante la adición de un margen de 3.25% anual a la Tasa de Interés Bancaria de Equilibrio (TIIE).

Fibra Mty, un fideicomiso de inversión en bienes raíces diversificado, llegó a un acuerdo de compra y arrendamiento simultáneo por un portafolio industrial de 99.7 millones de dólares, más el IVA aplicable a las construcciones, así como otros impuestos, costos y gastos de adquisición.

El portafolio incluye dos naves industriales Clase A de alrededor de 88,000 metros cuadrados, construidas sobre un terreno cercano a 440,000 metros cuadrados y ubicadas en los estados de Coahuila y Guanajuato. Ambas propiedades están totalmente ocupadas y forman parte estratégica de la red logística del vendedor en México, lo que apoyará las operaciones de manufactura y distribución internacional.

La compañía estimó que el portafolio generará un ingreso operativo neto anual de aproximadamente 7.6 millones de dólares durante los primeros 12 meses posteriores al cierre.

El desarrollador de viviendas Vinte dijo que hay oportunidades de consolidar aún más el segmento inmobiliario en el país a través de la adquisición de desarrolladores más pequeños, aunque por ahora se enfocará en un crecimiento orgánico de su negocio.

Vinte dijo que, si bien ve potencial para futuras compras tras integrar a su competidor Javer y a la constructora Derex Desarrollo Residencial, esto no ocurrirá al menos en los próximos dos años.

accionesyreacciones@eleconomista.mx