Oro cotiza en máximos de casi un mes

El oro subió a su máximo en casi un mes el viernes y cerró ligando su séptimo mes consecutivo de ganancias, impulsado por las tensiones geopolíticas después de que Estados Unidos e Irán extendieran las negociaciones nucleares (el atraque a Irán se dio el sábado), mientras que la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro impulsaron aún más al lingote.

El oro al contado ganó 1% a 5,238.75 dólares la onza, tocando su mayor nivel desde el 30 de enero. Los precios subieron 8.48% en febrero. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaron 1.1% a 5,254 dólares.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, cayeron a su mínimo de tres meses en el día, lo que redujo el costo de oportunidad de mantener oro, que no rinde intereses.

El próximo objetivo probable alcista del oro es de 5,450 dólares, con un soporte clave cerca de los 5,120 dólares, según Streible.

Datos del gobierno mostraron que los precios al productor en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en enero, lo que sugiere que la inflación podría repuntar en los próximos meses.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió 6%, a 93.67 dólares la onza, una ganancia mensual del 10.3 por ciento.

Cobre también en máximo

Los precios del cobre subieron el viernes, ligando su séptimo mes de ganancias, ya que el optimismo sobre la demanda superó las preocupaciones por la acumulación de existencias en los almacenes registrados en las principales bolsas.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió 0.4% a 13,355,50 dólares por tonelada métrica, tras tocar los 13,527 dólares, su nivel más alto desde el 30 de enero. En febrero el cobre tuvo una ganancia de 2.29 por ciento.

El metal rojo, utilizado en energía y construcción, alcanzó un máximo histórico de 14,527.50 dólares el 29 de enero, tras una ola de compras especulativas. Los metales básicos se han visto respaldados por la demanda de inversión en activos tangibles desde octubre, según un operador.

Los primeros datos publicados tras el fin de los nueve días de fiesta por el Año Nuevo Lunar en China mostraron que las existencias de cobre en los almacenes registrados en la Bolsa de Futuros de Shanghái alcanzaron su nivel más alto en casi 10 años, ya que los usuarios finales redujeron sus compras durante las festividades y los altos precios desalentaron parte de la demanda downstream.

UBS prevé que los precios del cobre alcancen los 15,000 dólares por tonelada en 13 meses, con un aumento del consumo del 2.8% en 2026.