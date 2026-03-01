Petróleo se dispara tras ataques de Estados Unidos e Israel a Irán

Los precios del petróleo se dispararon a doble dígito el domingo al reanudarse las operaciones de futuros, luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el sábado, en una escalada geopolítica que siguió al asesinato del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte alcanzaron un máximo intradía de 81.89 dólares por barril, antes de moderar su avance y estabilizarse alrededor de 79.30 dólares, lo que representó un incremento de 9.41% o 6.82 dólares.

Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos llegó a tocar 74.99 dólares por barril y posteriormente se ubicó en torno a 72.30 dólares, con una ganancia de 5.28 dólares, equivalente a 5.28 por ciento.

Israel lanzó una nueva ola de ataques sobre Teherán el domingo, mientras que Irán respondió con descargas de misiles, intensificando el riesgo de un conflicto regional de mayor escala.

Irán, uno de los principales productores de petróleo del mundo, anunció el cierre de la navegación a través del Estrecho de Ormuz tras los ataques aéreos.

“Si bien los ataques militares son por sí mismos un factor alcista para el petróleo, el elemento clave aquí es el cierre del Estrecho de Ormuz”, señaló Ajay Parmar, director de energía y refinación de ICIS.

El Estrecho de Ormuz es un punto crítico en el Golfo de Oriente Medio, por donde fluye aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial en buques cisterna.

El año pasado, en promedio, más de 20 millones de barriles de crudo, condensado y combustibles pasaron por el estrecho diariamente, según mostraron datos de la firma de análisis Vortexa.

Los miembros de la OPEP, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, exportan la mayor parte de su crudo a través del estrecho, principalmente a Asia. Qatar, uno de los mayores exportadores de gas natural licuado del mundo, envía casi todo su GNL a través del estrecho.

Parmar advirtió que los precios podrían acercarse a los 100 dólares por barril e incluso superarlos si el cierre del estrecho se prolonga.

De acuerdo con Jorge León, economista energético de Rystad Energy, aun utilizando rutas alternativas como el oleoducto este-oeste de Arabia Saudita o el de Abu Dabi, el impacto neto de un cierre implicaría una pérdida de entre 8 y 10 millones de barriles diarios de suministro.

Alan Gelder, vicepresidente senior de Wood Mackenzie, comparó el escenario con el embargo petrolero de la década de 1970, cuando los precios del crudo se triplicaron en medio de tensiones en Oriente Medio.

"El petróleo se moverá primero. La gasolina le seguirá, pero gradualmente", dijo Patrick De Haan, analista de la plataforma de seguimiento de precios minoristas GasBuddy, en una publicación en su blog.

Los precios de los futuros de la gasolina RBOB en Estados Unidos subieron más de 5% y cotizaron alrededor de los 4.2070 dólares el galón, mientras que los futuros del gas natural estadounidense subieron 0.70% a 2.879 dólares.

Impacto en otros mercados

La tensión geopolítica también impulsó activos refugio. El oro al contado llegó a subir 2.13% hasta 5,390.53 dólares por onza, antes de estabilizarse alrededor de 5,370 dólares.

“Habrá una demanda adicional de oro como refugio, lo que podría hacer que los precios suban nuevamente a alrededor de 5,500 dólares, y posiblemente un récord por encima del pico de enero de alrededor de 5,600 dólares”, dijo Fawad Razaqzada, analista de Mercado de City Index y Forex.com.

La plata avanzó hasta 96.41 dólares por onza en operaciones tempranas, para luego cotizar en 95.33 dólares, con una ganancia de 1.59 por ciento.

El dólar también se fortaleció ante la búsqueda de seguridad por parte de los inversionistas. El índice dólar subió a 98.10 puntos en las primeras operaciones, antes de moderarse a 97.96 unidades, un alza de 0.37 por ciento. Salvo el franco suizo, que mostró una ligera apreciación frente al billete verde, el euro (0.34%), la libra esterlina (0.50%) y el yen (0.20%) se depreciaron.

En Estados Unidos, los futuros de los principales índices bursátiles operaron con pérdidas superiores al 1 por ciento. El Promedio Industrial Dow Jones caía 1.22% a 48,381.20 puntos, seguido por el Nasdaq Composite que perdío 1.07% en 24,693.80 unidades y el S&P 500 cayendo 1.07% en 6,805.30 puntos en la jornada del domingo.

Analistas de UBS señalaron que, en contraste, las acciones de empresas estadounidenses de exploración y producción podrían beneficiarse del repunte en los precios del crudo, especialmente aquellas con mayores niveles de apalancamiento.

Los mercados asiáticos también retrocedían a la apertura del lunes. El Nikkei 225 de Japón caía 1.5%; el índice Hang Seng de Hong Kong perdía 2.31%, el Kospi de Corea del Sur retrocedía 1% y el Shnaghai Composite de China perdía 0.33 por ciento.

Las acciones energéticas en Asia avanzaban gracias al aumento de los precios del crudo. Los títulos de PetroChina que cotizan en Shanghái subían 6 por ciento.

Las acciones de defensa en la región también ganaban. Mitsubishi Heavy Industries subía 2.43% y Kawasaki Heavy Industries ganabnaó 0.19 por ciento. .