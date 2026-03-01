Buscan con app cerrar brecha digital en práctica médica

Leona, una aplicación basada en inteligencia artificial que funciona como asistente clínico dentro de WhatsApp, busca cerrar la brecha tecnológica en la comunicación entre médicos y pacientes, además de aliviar la sobrecarga digital que enfrentan más de 400,000 médicos en México.

Durante el lanzamiento de la aplicación digital, la fundadora Caroline Merin aseguró que los médicos pueden ahorrar hasta 20 horas por semana, o entre dos a tres horas por día, con solo administrar mensajes de sus pacientes en WhatsApp.

“Un médico puede atender 20 consultas presenciales y después enfrentarse a más de 100 mensajes adicionales en WhatsApp, muchas veces a costa de su tiempo personal”, aseguró.

La plataforma, que arrancó operaciones en México, levantó una ronda de inversión semilla por 14 millones de dólares con el respaldo de Andreessen Horowitz, una firma de capital de riesgo con sede en Silicon Valley conocida por sus inversiones en etapas tempranas en Facebook y Airbnb.

En la ronda de inversión también participaron fondos como General Catalyst y Accel, así como inversionistas latinoamericanos como David Vélez, fundador de Nubank, y Simón Borrero, fundador de Rappi.

Caroline Merin aseguró que actualmente cuentan con más de 5,000 médicos en lista de espera para comenzar a usar la aplicación, algunos de ellos recién egresados con 20 pacientes y otros con 10,000 pacientes.

En términos de crecimiento, la meta es llegar al mayor porcentaje posible de médicos en el país.

Destacó que la oportunidad es un segmento donde más del 95% de los médicos en América Latina utiliza WhatsApp como principal canal de contacto con pacientes y donde han trasladado consultas, seguimiento clínico y tareas administrativas, atendiendo los mensajes muchas veces fuera del horario laboral.

La fundadora de la aplicación digital explicó que han recibido muy buena aceptación entre pediatras, ginecólogos, psiquiatras, dentistas, nutriólogos, cirujanos, endocrinólogos, entre otros médicos especialistas.

Consideró que, aunque existen otras plataformas, la gestión de WhatsApp está “muy desatendida en el segmento médico”.

Por ahora, están enfocados en atender las necesidades de comunicación entre el sector de salud privado, pero reconoce el potencial de expandirse también al sector público.

Además, ve oportunidad para su penetración a nivel global, ya que en muchos países se enfrenta el mismo problema.

Cerrar la brecha digital

Caroline Merin, ex directiva de Uber Eats en México y ex directora global de operaciones global de Rappi, explicó en entrevista que la plataforma se desarrolló ante la necesidad de digitalizar la atención médica y el sector de salud en el país.

Tras convertirse en mamá y recurrir constantemente a los servicios de salud, detectó una gran brecha tecnológica, mientras sectores como la banca, comercio y movilidad ya están digitalizados, la mayoría de los médicos aún trabaja con expedientes físicos.

Un Uber, por ejemplo, llega en dos minutos y Rappi Turbo entrega el súper en 10 minutos, acotó.

“Creo que Leona ataca esta necesidad y llega a un segmento donde la expectativa del paciente ha cambiado porque vivimos en un mundo de inmediatez porque muchos recurren a ChatGPT o a Google para hacer preguntas de salud”, manifestó.

Poder de la IA

La plataforma organiza conversaciones, prioriza posibles urgencias y automatiza procesos al clasificar los mensajes, resúmenes de notas de voz y seguimiento de pacientes, sin sustituir el criterio médico.

“Creo que abrir un canal de WhatsApp a todo el mundo 24/7 hay inteligencia artificial detrás y tiene una forma de triage para avisar al médico cuando se trata realmente de una urgencia médica realmente puede llegar a salvar vidas”, consideró la fundadora de la aplicación.

Leona permite categorizar la información entre médica o administrativa, resumir y organizar mensajes de texto y de voz, generando resúmenes fáciles de copiar al expediente clínico.

También ofrece respuestas sugeridas para consultas no clínicas, permite delegar de manera segura las conversaciones a asistentes o personal clínico, ayuda a programar conversaciones, seguimientos y recordatorios.

Esto se realiza en un ambiente de seguridad avanzada, ya que los mensajes están encriptados y los datos se guardan en AWS (en la plataforma de servicios en la nube de Amazon), lo cual garantiza confidencialidad y control de acceso.

WhatsApp cuenta actualmente con aproximadamente 3,000 millones de usuarios activos mensuales en el mundo, según datos de Meta, refirió Caroline Merin.

En México, se estima que hay alrededor de 77 millones de usuarios de la plataforma y de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2024 del INEGI, el 83.1% de la población utiliza internet en el país.

“Lo que necesitamos es facilitar la tecnología, pero con empatía, sin sacrificar la calidad entre el médico y paciente”, destacó.

Actualmente, Leona mantiene operaciones activas en 16 países y es utilizada por profesionales de más de 25 especialidades.

judith.santiago@eleconomista.mx