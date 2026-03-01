FIL Minería 47ª cierra con más de 70,000 asistentes

La edición 47ª de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), que tuvo a Sonora como Invitado de Honor, concluyó este domingo en su tradicional sede en el Centro Histórico de la Ciudad de México después de 10 días de actividades y en el inicio de un proceso de renovación, con nueva directora en la persona de la gestora y escritora Mercedes Alvarado, y con un estimado preliminar, es decir, con el conteo hasta el cierre del sábado, de unos 70,000 visitantes, una cifra por debajo pero que se aproxima a la asistencia de la edición anterior, que fue de poco más de 83,000 ingresos, considerando una jornada pendiente por sumar a la versión recién concluida.

“Nos parece un muy buen número. Aunque los números son muy importantes, lo más importante es que la experiencia de las y los lectores sea cada vez mejor y más significativa”, dijo Mercedes Alvarado, nueva directora de éste, uno de los proyectos editoriales emblema de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante la conferencia de balance previa a la clausura.

Expuso que durante el encuentro se registró un total 27,240 asistentes a las actividades de la feria. “Esto quiere decir que alrededor del 40% de las personas que entraron a la FILPM también entraron al menos a una presentación, un concierto; a la oferta cultural que tuvimos”.

Enfoque en jóvenes lectores

Mercedes Alvarado celebró el éxito particularmente de uno de los cuatro ejes prioritarios que se propuso para la edición: el enfoque en las juventudes e infancias.

“Obtuvimos muy buena respuesta. Para quienes se dieron una vuelta por la feria a lo largo de la semana, pudieron ver a mucho más público joven y muchos más niños, que esto responde a esa oferta de talleres, al espacio de lectura que tenemos, entre otras actividades”, dijo la gestora.

Este enfoque de la FILPM –el de involucrar a los lectores jóvenes e infantiles en actividades que los integre al proceso social de la lectura el libro– evoca los indicadores del estudio “Cultura, ¿qué es, dónde vive y cómo se consume?”, difundido hace pocas semanas por la Coordinación de Difusión Cultural de esta misma casa de estudios, en el que destaca el deseo de este sector de la población de asimilarse como ejecutantes, agentes o intermediarios culturales. Al menos esto sugiere la pregunta sobre las actividades de la cultura que más les interesan, a la cual el 37% de los encuestados respondió que prefiere los talleres. Los detalles sobre esta encuesta se comparten en la liga agregada en la información complementaria de este texto.

“Nos hicimos a la labor de intensificar las visitas de las escuelas, pero no nada más para que vayan a la feria, encuentren algo y se tomen la foto, sino que al venir encuentren una actividad en la que sean sujetos activos y algo se les detone. Se están viendo los resultados y es un trabajo que haremos durante los siguientes años”.

Aumento y ausencias editoriales

La edición 47ª de la FILPM adelantó el regreso de varias editoriales que habían dejado la feria en años pasados, la gran mayoría aludiendo que los precios de la feria eran más elevados que los de otras ferias de talante en el país. Según los datos difundidos este domingo, la feria tuvo cabida para poco más de 550 sellos editoriales y 186 expositores, lo que significa un incremento frente a la versión de 2025, que en su momento anunció la presencia de 443 sellos editoriales y 155 expositores.

A manera de resarcimiento, Mercedes Alvarado indicó al inicio de la feria que el precio por metro cuadrado para espacios de exposición descendió un 40% este año, y este domingo amplió: “con ésta es la tercera edición que la feria ha venido ajustando sus costos y el modelo en general. Se han ido reduciendo hasta llegar a 5,000 pesos por metro cuadrado”.

No obstante el retorno e incorporación de varios sellos a la FILPM, la editorial y cadena librera del Estado, Fondo de Cultura Económica (FCE), se ausentó por cuarta edición consecutiva e instaló el tendido de libros “El Palacio Postal a Fondo”, en el inmueble vecino del Palacio de Minería, durante los mismos días, con una oferta de alrededor de 2,000 títulos y 20,000 ejemplares, con la presencia de sellos como Planeta, Tusquets, Seix Barral y Educal, mismos que tampoco estuvieron presentes en la FILPM.

Parte de la evolución de la feria, según indicó la directora, será lograr el retorno de todas las editoriales que aún no lo han hecho.

Seguirá transformándose

La responsable de la feria del libro más antigua del país, junto con José Antonio Hernández Espriú, director de la Facultad de Ingeniería, confirmaron que el proyecto continuará en evolución y éste es solamente el primer paso en afán de apelar a públicos más amplios, entre ellos la población joven.

La esencia con la que nació la feria, hace 47 años, fue “con el ánimo de que nuestro alumnado pudiera acercarse a la lectura, pero ahora esa barrera que teníamos como primer objetivo ha ido más allá de esas fronteras. Ahora no solamente convocamos a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general”, comentó José Antonio Hernández Espriú, director de la Facultad de Ingeniería, misma que está a cargo de la feria desde su nacimiento.

Asimismo, recordó que el encuentro editorial está a unos pasos del medio siglo y, por ello, iremos incluyendo sorpresas que podremos compartirles en el futuro”.

Algunos números de la edición

27,240 asistentes a las activades de la feria

1,200 actividades realizadas

186 expositores presentes

2,863 ponentes entre autores, panelistas, talleristas, etc.

11 millones de pesos, la inversión aproximada

Sonora, Invitado de Honor

15,000 visitaron el pabellón

87 actividades realizadas

80 obras presentadas

216 exponentes, entre autores, compiladores, moderadores y especialistas

1,000 ejemplares vendidos, aproximadamente