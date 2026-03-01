Wall Street pierde por preocupaciones sobre IA

Las acciones financieras y tecnológicas se vieron muy afectadas el viernes por una serie de preocupaciones persistentes de los inversionistas, lo que llevó a Wall Street a registrar su mayor caída porcentual mensual en un año.

Los tres principales índices cerraron con bajas y registraron fuertes descensos semanales, con el Dow Jones registrando su mayor caída semanal desde noviembre. La liquidación se vio impulsada por la incertidumbre sobre los costos y las perturbaciones relacionadas con la IA, la incertidumbre arancelaria y las tensiones geopolíticas.

“Febrero fue un mes difícil, pero las empresas estadounidenses prevén un aumento de más del 14% en sus beneficios en el cuarto trimestre”, dijo Ryan Detrick, estratega jefe de Mercado de Carson Group.

Las acciones financieras cayeron tras los temores de contagio en el sector, después de que se informara que Barclays, Jefferies, Wells Fargo y otros bancos se enfrentan a posibles pérdidas relacionadas con la quiebra del proveedor hipotecario británico Market Financial Solutions.

Las acciones tecnológicas siguieron arrastrando a los índices, ya que los persistentes temores relacionados con la IA lastraron a los chips y al software.

El S&P 500 perdió 0.43%, a 6,878.88 puntos; el Nasdaq Composite cayó 0.92%, a 22,668.21 unidades y el Dow Jones cayó 1.05%, a 48,977.92 enteros. En el mes, el S&P500 perdió 0.87%, el Nasdaq cayó3.38%, pero el Dow logró una ligera ganancia de 0.17 por ciento.