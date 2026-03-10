Reforma electoral de Sheinbaum avanza en comisiones de la Cámara de Diputados

La Reforma Electoral propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalada este martes por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados.

Con un total de 69 votos a favor y seis en contra los legisladores aprobaron la iniciativa presidencial a la que algunos aliados del partido oficialista de Morena, como el Partido del Trabajo (PT) y el PVEM, han mostrado algunas reservas.

Poco antes de la votación en comisiones, la presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara Baja, Kenia López Rabadán, consideró que existían altas probabilidades de que el dictamen de reforma electoral se discuta y vote este miércoles 11 de marzo en el Pleno.

La diputada panista explicó que en caso de que esta propuesta no alcance el voto a favor de las dos terceras partes de los legisladores presentes se desecharía y no pasaría al Senado para su debate.

El documento enviado al Congreso de la Unión reforma 11 artículos constitucionales en materia electoral con el objetivo de recortar el financiamiento de los partidos, reducir el número de senadores, cambiar la elección de 200 diputaciones plurinominales, entre otras cosas.

Entre los cambios más polémicos destaca la reducción de los recursos económicos que reciben los partidos políticos nacionales para el “sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes”.

Por otro lado, la iniciativa de la mandataria federal también pretende ajustar la elección de 200 diputaciones por el principio de representación proporcional, conocido como plurinominales.

La modificación plantea que este número de legisladores federales sea electo por el voto popular; los primeros 100 serán aquellos que resulten ganadores de las elecciones que se llevan a cabo en cinco circunscripciones regionales.

Mientras que los otros 100 serán seleccionados de aquellos candidatos que no obtuvieron el triunfo en el distrito en el que participaron, es decir, los segundos lugares.

Ante la expectativa de que su iniciativa no obtenga la votación necesaria, la presidenta Sheinbaum, ha comentado que prepara un "plan B" del cual no ha presentado detalles.

(Con información de Maritza Pérez.)