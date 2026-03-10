Wall Street, mixto tras aumento de tensiones en Medio Oriente

Las acciones estadounidenses perdieron impulso el martes, con el S&P 500 revirtiendo las ganancias iniciales mientras los inversionistas sopesaban la pérdida de esperanzas de un fin más temprano de lo esperado de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en un contexto de renovadas amenazas militares y la persistente preocupación por la estanflación económica.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 0.07%, hasta los 47,706.51 puntos, el S&P 500 perdió 0.21%, a 6,781.52 unidades y el Nasdaq Composite ganó 0.01%, a 22,697.10 enteros.

De los 11 sectores principales del S&P 500, el tecnológico fue el único que subió, mientras que el energético, afectado por la caída de los precios del crudo, sufrió la mayor pérdida porcentual.

Los fabricantes de chips subieron el martes: NVIDIA ganó 1.2%, mientras que SanDisk y Western Digital avanzaron 5.1 y 1.6%, respectivamente.

El Índice S&P Software & Services Select Industry, golpeado en los últimos meses por el temor a la disrupción relacionada con la IA, volvió a ser el que tuvo un rendimiento claramente inferior, con una caída del 1.7 por ciento.

“El mercado mostraba cierta fortaleza y la ha recuperado", declaró Tim Ghriskey, estratega senior de Cartera de Ingalls & Snyder. “Hay mucha confusión entre los inversionistas”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reaccionó a los informes de que Irán estaba desplegando minas en el crucial estrecho de Ormuz con amenazas de represalias y renovados llamados a la rendición total de Irán.

Los índices fluctuaron durante la sesión inicial, cuando el secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth, advirtió que el martes sería el día más intenso hasta la fecha en cuanto a ataques contra Irán.

Irán amenaza con represalias

El mercado mantenía la esperanza de una resolución a corto plazo, a pesar del anuncio de la Guardia Revolucionaria de Irán de que el país no permitiría la salida de petróleo de Medio Oriente hasta que cesaran los ataques entre Estados Unidos e Israel, lo que provocó amenazas de Trump de contraatacar con “20 veces más fuerza” si bloqueaban las exportaciones de crudo.

La administración Trump indicó una posible disposición a levantar las sanciones petroleras contra Rusia, lo que alivió la presión sobre los precios del petróleo, a la vez que aumentó la posibilidad de avances hacia el fin de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Los datos económicos de la semana pueden influir en los mercados. Estos incluyen el Índice de Precios al Consumidor del Departamento de Trabajo, la segunda estimación del PIB del cuarto trimestre del Departamento de Comercio y su informe general de Gastos de Consumo Personal.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores subió 0.76% para operar en 67,397.94 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores ganó 0.79% para ubicarse en 1,338.31 enteros.

Las bolsas locales frenaron tres días de pérdidas. Analistas de Invex destacaron el castigo sobre los mercados emergentes en medio de la volatilidad que ha detonado la guerra en Medio Oriente y que ha fortalecido al dólar.

“La falta de catalizadores en el sector minero, por la caída en el oro y la plata es un detractor para la Bolsa local”, destacaron analistas de Invex.