La ONU acusa a Rusia de crímenes de niños

Ginebra. Una comisión de investigación de Naciones Unidas acusó ayer martes a “las autoridades rusas” de cometer crímenes contra la humanidad por la deportación y el traslado forzoso de miles de niños de Ucrania a Rusia.

La deportación de niños ucranianos es precisamente el motivo esgrimido en 2023 por la Corte Penal Internacional (CPI) para emitir una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Las pruebas recopiladas llevan a la comisión a concluir que las autoridades rusas han cometido crímenes contra la humanidad por deportación y traslado forzoso, así como por desaparición forzada de niños", señaló la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania.

Ucrania acogió con satisfacción el informe y llamó a la comunidad internacional a “presionar a Rusia”. “Juntos, debemos redoblar los esfuerzos para que todos los responsables rindan cuentas”, escribió en X el Ministro de Exteriores, Andrii Sibiga.

La comisión fue creada en 2022, poco después del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante la guerra en Ucrania.

La comisión asegura que las autoridades rusas han “deportado o trasladado a miles de niños de las zonas que ocupaban en Ucrania”. Se han confirmado 1,205 casos.

Según Kiev, que ha incluido este tema en sus negociaciones de paz, cerca de 20,000 niños ucranianos fueron trasladados por la fuerza a Rusia o a los territorios ocupados desde el inicio de la invasión en 2022.

Rusia asegura que trasladó a algunos niños ucranianos de sus hogares u orfanatos para protegerlos de las hostilidades.

Sin embargo, la comisión subraya que el derecho internacional humanitario exige que las evacuaciones sean “temporales y motivadas por razones imperiosas de salud, atención médica o seguridad”.

El 80% de los niños expulsados o trasladados en los casos examinados por la comisión no regresaron a sus hogares, ya que las autoridades rusas no establecieron un sistema que facilitara su regreso.

Implicación de Putin

Las pruebas recopiladas demuestran que las autoridades siguieron una política concebida y aplicada "al más alto nivel del aparato estatal de la Federación de Rusia" para impedir estos regresos, señala la comisión, que confirma la implicación "directa" del presidente Vladimir Putin.

Los investigadores constataron, en particular, que se dio prioridad a las adopciones y a las custodias de larga duración, que los familiares de los niños no fueron informados de su paradero y que los retornos organizados fueron obstaculizados.